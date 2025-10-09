Menü Kapat
Hava Durumu
MEB genelgesi sonrası yasaklar başladı! 'Tayt, kot, mini etek, şalvar...'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı yeni genelgenin ardından Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin okullarda giyeceği kıyafetlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyor. Buna göre, öğretmenlerin derslere tayt, kot pantolon, tişört, mini etek, şalvar veya uzun sakal gibi mevzuata aykırı kıyafetlerle gelmeleri yasaklanacak. Yeni uygulamanın öğretmenlik mesleğinin saygınlığını korumayı hedeflediğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, düzenlemenin amacını şu sözlerle açıkladı: "Bu çalışma, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını yeniden yüceltecek ve kurumsal kimliği güçlendirecek.” İşte detaylar...

MEB genelgesi sonrası yasaklar başladı! 'Tayt, kot, mini etek, şalvar...'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 17:02

, öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerine yönelik bu yıl yeni bir düzenlemeye gitti. Bakanlığın İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği genelgede, öğretmenlerin giyim ve kuşamlarında dışı uygulamaların arttığına dikkat çekildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni genelgesi doğrultusunda Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin tayt, kot pantolon, tişört, mini etek, şalvar ve uzun sakal gibi mevzuata aykırı kıyafetlerle okula gelmesini yasaklayacak. İl Müdürü Fatih Öncü, “Bu çalışma öğretmenlik mesleğinin saygınlığını yeniden yüceltecek” dedi.

MEB genelgesi sonrası yasaklar başladı! 'Tayt, kot, mini etek, şalvar...'

"ELEŞTİRİ KONUSU OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN BİR KILIK KIYAFET KONUMUZ VAR"

Gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Öncü, "Bakanlığımızın üzerinde durduğu ve son yıllarda birçok girdiğimiz ortamda eleştiri konusu olarak karşımıza çıkan bir kılık konumuz var. Bu sene de bakanlığımız yine geçen sene olduğu gibi 2025/63 sayılı genelgemizin 18 ve 19. maddelerinde hem öğrenci kılık kıyafetleri konusunda hem öğretmenlerimizin kılık kıyafetleri konusuna daha titizlik gösterilmesi gerektiğiyle ilgili bir yayınladı. Biz de bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

MEB genelgesi sonrası yasaklar başladı! 'Tayt, kot, mini etek, şalvar...'

"ÇOK KIYMETLİ BİR ÇALIŞMA OLACAK"

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı adına önemli bir çalışma olacağını belirten Öncü, "Öğretmen ve öğrencilerimizle ilgili gerekli önlemlerimizi aldık, önerilerimizde bulunduk. Bu da inşallah gelecek adına öğretmenlik mesleğimizin saygınlığının daha da yüceltilmesi, o eski saygın konumuna bu boyutuyla gelmesi anlamında çok kıymetli bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı.

MEB genelgesi sonrası yasaklar başladı! 'Tayt, kot, mini etek, şalvar...'
Öğretmenleri taşıyan minibüs ile yolcu aracı çarpıştı: 11 yaralı
