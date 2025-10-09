Öğretmenleri taşıyan minibüs ile yolcu aracı çarpıştı: 11 yaralı

Pervari ilçesine bağlı Göl köyü yakınlarında meydana gelen kazada, öğretmenleri taşıyan bir minibüs ile karşı yönden gelen başka bir minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüslerde bulunan 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.