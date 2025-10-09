Arnavutköy'de feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Arnavutköy Bolluca Yolu Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Gökhan K.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şafak Kılıç (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü Gökhan K. ile 3 yaşındaki çocukları İ.K. ise hastanede tedavi altına alındı. Baba ve kızın tedavisi devam ederken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.