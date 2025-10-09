Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de kritik temas!

Cumhurbaşkanımı Erdoğan kritik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

MASADA HANGİ KONULAR VARDI?

İki ismin bu görüşmede; Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Gazze'de alınan ateşkes kararını masaya yatırdığı tahmin ediliyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti."

https://x.com/RTEdijital/status/1976283219772506410