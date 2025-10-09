Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de kritik temas!

Kategoriler
Cumhurbaşkanımı Erdoğan kritik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
İki ismin bu görüşmede; Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Gazze'de alınan ateşkes kararını masaya yatırdığı tahmin ediliyor.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti."