17°
 Hüseyin Bahcivan

Üniversiteler 3 yıla mı düşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar geçtiğimiz günlerde üniversitelerin 3 yılda bitirilebilmesi için düzenleme gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurmuştu. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından üniversiteler 3 yıla mı düşecek sorusunun cevabı merak ediliyor.

Üniversiteler 3 yıla mı düşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
09.10.2025
09.10.2025
09.10.2025 17:45

Cumhurbaşkanı bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 3 yıla mı düşecek sorusu gündeme geldi.

Üniversiteler 3 yıla mı düşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu

ÜNİVERSİTELER 3 YILA MI DÜŞECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni dönemde ders planlarının sadeleştirileceğini, öğrencilerin proje geliştirebilecekleri, uygulama ve araştırma temelli öğrenme modellerinin uygulanacağını belirtti.

Bu kapsamda birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilere 3 yılda mezun olabilme imkanı sağlayabilecek yapısal reformaların gündeme alınacağını ifade etti.

Üniversiteler 3 yıla mı düşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında konuyla ilgili kısım şöyle:

"Bu dönüşümün en son çıktılarından biri de pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkanı sunacak yapısal reformların gündeme alınmasıdır. Bu reformlarla yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlara daha uyumlu bir yapıya kavuşacak."

Üniversiteler 3 yıla mı düşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu

ÜNİVERSİTELERİN 2 YILLIK BÖLÜMLERİ KISALACAK MI?

Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar "Türk Yükseköğretiminin 2030 Yol Haritası"nı açıkladı. Açıklamasında YÖK Başkanı Özvar ön lisans düzeyinde de erken mezuniyet konusunda çalışmaların yapıldığını belirtti. Ancak henüz ön lisans düzeyinde erken mezuniyetin detayları hakkında bir açıklama yapılmadı.

#yök
#recep tayyip erdoğan
#üniversiteler
#yükseköğretim
#3 Yıl Mezuniyet
#Akademik Reformlar
#Aktüel
