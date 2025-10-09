Üniversiteler 3 yıla mı düşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından üniversiteler 3 yıla mı düşecek sorusu gündeme geldi.

ÜNİVERSİTELER 3 YILA MI DÜŞECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni dönemde ders planlarının sadeleştirileceğini, öğrencilerin proje geliştirebilecekleri, uygulama ve araştırma temelli öğrenme modellerinin uygulanacağını belirtti.

Bu kapsamda birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilere 3 yılda mezun olabilme imkanı sağlayabilecek yapısal reformaların gündeme alınacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında konuyla ilgili kısım şöyle:

"Bu dönüşümün en son çıktılarından biri de pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkanı sunacak yapısal reformların gündeme alınmasıdır. Bu reformlarla yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlara daha uyumlu bir yapıya kavuşacak."

ÜNİVERSİTELERİN 2 YILLIK BÖLÜMLERİ KISALACAK MI?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar "Türk Yükseköğretiminin 2030 Yol Haritası"nı açıkladı. Açıklamasında YÖK Başkanı Özvar ön lisans düzeyinde de erken mezuniyet konusunda çalışmaların yapıldığını belirtti. Ancak henüz ön lisans düzeyinde erken mezuniyetin detayları hakkında bir açıklama yapılmadı.