Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TSE personel alımı başvurusu nasıl yapılır şartları neler?

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek üzere 13 personel alımı yapacağını bildirdi. TSE personel alımı pozisyon dağılımı ile başvuru koşulları da netleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TSE personel alımı başvurusu nasıl yapılır şartları neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 17:32

Türk Standardları Enstitüsü’nün ayrıntıları ortaya çıktı.

TSE; kıdemli ağ ve bilgi güvenliği, kıdemli ağ, kıdemli bilgi güvenliği, kıdemli sistem, kıdemli veri tabanı, web ön yüz geliştirme, veri tabanı, sistem ve bilgi güvenliği uzmanlıkları için toplam 13 personel istihdam edeceğini duyurdu.

TSE personel alımı başvurusu nasıl yapılır şartları neler?

TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Adaylar; müracaatlarını 10 ile 20 Ekim 2025 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinden Türk Standardları Enstitüsü - Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi aracılığıyla e-Devlet şifreleriyle çevrim içi şekilde yapabilecek.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapmayan kişilerin talepleri değerlendirilmeyecek.

Adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2024-KPSSP3) puanının yüzde 70’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan YDS eşdeğeri sınavlardan alınan puanın yüzde 30’u hesaplanarak oluşturulacak toplam puana göre seçilecek.

Adaylar, kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

TSE personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Başvurular, 10 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Ekim 2025 saat 23:59:59’da sona erecek. Başvurular sadece e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.
ETİKETLER
#Teknoloji
#başvuru
#personel alımı
#kariyer
#Tse Standardı
#Türk Standardları Enstitüsü
#Bilgi Güvenliği
#Sistem Mühendisliği
#Bilgi Güvenliği
#Ağ Yönetimi
#Web Geliştirme
#Veri Tabanı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.