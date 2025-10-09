TSE personel alımı başvurusu nasıl yapılır şartları neler?

Türk Standardları Enstitüsü’nün personel alımı ayrıntıları ortaya çıktı.

TSE; kıdemli ağ ve bilgi güvenliği, kıdemli ağ, kıdemli bilgi güvenliği, kıdemli sistem, kıdemli veri tabanı, web ön yüz geliştirme, veri tabanı, sistem ve bilgi güvenliği uzmanlıkları için toplam 13 personel istihdam edeceğini duyurdu.

TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Adaylar; müracaatlarını 10 ile 20 Ekim 2025 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinden Türk Standardları Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi aracılığıyla e-Devlet şifreleriyle çevrim içi şekilde yapabilecek.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapmayan kişilerin talepleri değerlendirilmeyecek.

Adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2024-KPSSP3) puanının yüzde 70’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan YDS eşdeğeri sınavlardan alınan puanın yüzde 30’u hesaplanarak oluşturulacak toplam puana göre seçilecek.

Adaylar, kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecek.