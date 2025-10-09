Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 09.10.2025 17:39

Bakanlık harekete geçti! Gençlere özel yeni uygulama

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki becerilerini geliştirmek amacıyla "KAMP+ Havacılık ve Uzay Kampı" düzenlenecek.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 17:39

ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, + konsepti kapsamında gençlere özel kamp düzenlenmesi kararlaştırıldı. Amaç: gençlerin , havacılık, ve alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, "KAMP+" konsepti kapsamında gerçekleştirilecek kamp, Bursa Karacaali Gençlik Kampı'nda yapılacak.

Bakanlık harekete geçti! Gençlere özel yeni uygulama

KAMP+ HAVACILIK VE UZAY KAMPI İLK KEZ DÜZENLENECEK

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "KAMP+" programı kapsamında bugüne kadar farklı kurumların iş birliğiyle Küresel Kalkınma Kampı, Çevre Kampı, Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı, Dezenformasyonla Mücadele Kampı ve Milli Yetkinlik Hamlesi Kampı düzenlendi.

Bu kez iş birliğinde gerçekleştirilecek "KAMP+ Havacılık ve Uzay Kampı" ile gençlerin uzay araştırmaları, bilimsel gelişmeler ve havacılık teknolojileri konularında farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

Bakanlık harekete geçti! Gençlere özel yeni uygulama

Türkiye'nin tüm illerinden 18-29 yaş aralığındakilerin başvuru yapabileceği programa, değerlendirme sonucunda 400 katılım hakkı elde edilecek. Katılımcılar kamp süresince uzay araştırmaları, bilimsel atölyeler, sosyal ve sportif etkinliklerle dolu programa dahil olacak.

Kampa katılmaya hak kazanan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek hizmetleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Programa katılım başvurusu 17 Ekim Cuma gününe kadar sürecek.

ETİKETLER
#Teknoloji
#Eğitim
#uzay
#havaçılık
#tübitak
#bilim
#kamp
#gençlik
#Gençlik Kampı
#Gençlik Ve Spor Bakanlığı Kamp+
#Gündem
