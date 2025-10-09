Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

GTA 6'nın ön siparişe açılması an meselesi! PlayStation Store'daki gizli detay her şeyi ortaya çıkardı

Merakla beklenen Grand Theft Auto 6’nın PlayStation Store sayfasında sessiz sedasız yapılan bir güncelleme, oyunun ön siparişlerinin çok yakında başlayacağına dair heyecanı doruğa çıkardı. İşte detaylar.

Murat Makas
09.10.2025
09.10.2025
Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 için ikinci fragmanın ve resmi internet sitesindeki bilgi akışının ardından stüdyodan uzun süredir ses çıkmıyor. Ne Rockstar ne de 2K, oyunun ne zaman ön siparişe açılacağı da dahil olmak üzere yeni bir bilgi sunmuş değil.

Bu sessizlik, oyun topluluğunu çılgın teoriler üretmeye iterken hayranlar üzerinde önemli bir detay yakaladı. Ortaya çıkan bilgi ön siparişlerinin yakında başlayabileceğine işaret ediyor.

GTA 6'nın ön siparişe açılması an meselesi! PlayStation Store'daki gizli detay her şeyi ortaya çıkardı

PLAYSTATION STORE SAYFASINA "SÜRÜMLER" BÖLÜMÜ EKLENDİ

X (eski adıyla Twitter) kullanıcılarının dikkat çektiği üzere, GTA 6'nın PlayStation Store sayfasında artık "Sürümleri Seçin" başlığı altında yeni bir bölüm görünüyor. Bazı oyuncular, buna ek olarak bir de yaş derecelendirmesi bölümünün sayfaya eklendiğini iddia etse de, bunun tüm bölgeler için geçerli olmadığı belirtiliyor.

Daha önce GTA 6'nın Xbox Store sayfasına keyfi bir ön yükleme düğmesi eklenmişti. PlayStation Store'da "Sürümler" kısmının eklenmesi, sürecinin çok yakında başlayabileceğini düşündürüyor. Bu gibi küçük güncellemeler, genellikle ön sipariş listelerinin yayınlanmasından hemen önce gelir.

ETİKETLER
#gta 6
#grand theft auto 6
#playstation store
#çıkış tarihi
#ön sipariş
#Teknoloji
