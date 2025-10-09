GTA 6'nın ön siparişe açılması an meselesi! PlayStation Store'daki gizli detay her şeyi ortaya çıkardı

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 için ikinci fragmanın ve resmi internet sitesindeki bilgi akışının ardından stüdyodan uzun süredir ses çıkmıyor. Ne Rockstar ne de 2K, oyunun ne zaman ön siparişe açılacağı da dahil olmak üzere yeni bir bilgi sunmuş değil.

Bu sessizlik, oyun topluluğunu çılgın teoriler üretmeye iterken hayranlar PlayStation Store üzerinde önemli bir detay yakaladı. Ortaya çıkan bilgi GTA 6 ön siparişlerinin yakında başlayabileceğine işaret ediyor.

PLAYSTATION STORE SAYFASINA "SÜRÜMLER" BÖLÜMÜ EKLENDİ

X (eski adıyla Twitter) kullanıcılarının dikkat çektiği üzere, GTA 6'nın PlayStation Store sayfasında artık "Sürümleri Seçin" başlığı altında yeni bir bölüm görünüyor. Bazı oyuncular, buna ek olarak bir de yaş derecelendirmesi bölümünün sayfaya eklendiğini iddia etse de, bunun tüm bölgeler için geçerli olmadığı belirtiliyor.

Daha önce GTA 6'nın Xbox Store sayfasına keyfi bir ön yükleme düğmesi eklenmişti. PlayStation Store'da "Sürümler" kısmının eklenmesi, ön sipariş sürecinin çok yakında başlayabileceğini düşündürüyor. Bu gibi küçük güncellemeler, genellikle ön sipariş listelerinin yayınlanmasından hemen önce gelir.