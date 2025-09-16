GTA 6 için ortalığı karıştıracak iddia

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından GTA 6, geçtiğimiz aylarda 2026 yazına ertelenmiş ve çıkış tarihi 26 Mayıs olarak açıklanmıştı. Ancak İngiliz basınında yer alan yeni iddialar, oyunun bu tarihte de piyasaya çıkamayabileceğini gösteriyor.

Oyun basınında güvenilir kaynaklardan biri olarak bilinen Tom Henderson, katıldığı bir podcast’te “GTA 6 Mayıs ayında gelmeyecek” dedi. Henderson kesin bir bilgiye sahip olmadığını, ancak sektör içinden aldığı duyumların ikinci bir ertelemeye işaret ettiğini aktardı. Ona göre GTA 6’nın yeni çıkış tarihi büyük ihtimalle Ekim 2026 olacak.

ROCKSTAR İÇİN ALIŞILMADIK DEĞİL

Rockstar Games’in oyunlarını birkaç kez ertelemesi aslında yeni bir durum değil. Daha önce Red Dead Redemption 2 de defalarca ertelenmiş, resmi çıkış tarihleri sürekli değişmişti. Görünen o ki GTA 6 da benzer bir kaderi paylaşabilir.

SEKTÖRDE PLANLAR ALTÜST OLABİLİR

GTA 6’nın çıkış takvimi, sadece oyuncular için değil tüm oyun sektörü için belirleyici bir faktör. Büyük yayıncılar, dev yapımlarıyla GTA 6’nın aynı döneme denk gelmemek için takvimlerini buna göre ayarlıyor. Eğer oyun gerçekten ekime ötelenirse, bu hesapların tümü yeniden yapılmak zorunda kalacak.