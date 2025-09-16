Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Benim Sayfam
SON DAKİKA!
Teknoloji
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

GTA 6 için ortalığı karıştıracak iddia

Rockstar’ın heyecanla beklenen oyunu GTA 6’nın, açıklanan 26 Mayıs 2026 tarihine de yetişmeyebileceği öne sürüldü.

GTA 6 için ortalığı karıştıracak iddia
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.09.2025
11:24
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
11:24

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından GTA 6, geçtiğimiz aylarda 2026 yazına ertelenmiş ve çıkış tarihi 26 Mayıs olarak açıklanmıştı. Ancak İngiliz basınında yer alan yeni iddialar, oyunun bu tarihte de piyasaya çıkamayabileceğini gösteriyor.

Oyun basınında güvenilir kaynaklardan biri olarak bilinen Tom Henderson, katıldığı bir podcast’te “ Mayıs ayında gelmeyecek” dedi. Henderson kesin bir bilgiye sahip olmadığını, ancak sektör içinden aldığı duyumların ikinci bir ertelemeye işaret ettiğini aktardı. Ona göre GTA 6’nın yeni çıkış tarihi büyük ihtimalle Ekim 2026 olacak.

GTA 6 için ortalığı karıştıracak iddia

ROCKSTAR İÇİN ALIŞILMADIK DEĞİL

’in oyunlarını birkaç kez ertelemesi aslında yeni bir durum değil. Daha önce Red Dead Redemption 2 de defalarca ertelenmiş, resmi çıkış tarihleri sürekli değişmişti. Görünen o ki GTA 6 da benzer bir kaderi paylaşabilir.

GTA 6 için ortalığı karıştıracak iddia

SEKTÖRDE PLANLAR ALTÜST OLABİLİR

GTA 6’nın çıkış takvimi, sadece oyuncular için değil tüm oyun sektörü için belirleyici bir faktör. Büyük yayıncılar, dev yapımlarıyla GTA 6’nın aynı döneme denk gelmemek için takvimlerini buna göre ayarlıyor. Eğer oyun gerçekten ekime ötelenirse, bu hesapların tümü yeniden yapılmak zorunda kalacak.

GTA 6 için ortalığı karıştıracak iddia
GTA 6'nın fiyatı ne olacak? Yayıncıdan ilk açıklama
ETİKETLER
#rockstar games
#gta 6
#Oyun Erteleme
#Oyun Çıkış Tarihi
#Oyun Sektörü
#Oyun Ertelenişleri
#Oyun Pazarı
#Oyun Çıkış Tarihi
#Teknoloji
TGRT Haber
