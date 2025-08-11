GTA 6'nın fiyatı ne olacak? Yayıncıdan ilk açıklama

Tüm dünyada milyonlarca oyuncunun merakla beklediği Grand Theft Auto 6 için 100 dolar fiyat iddiaları uzun süredir konuşuluyor. 26 Mayıs 2026'da piyasaya çıkacak oyunla ilgili söylentilere, yayıncı firma Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick'ten açıklama geldi.

"BEKLENTİLERİ AŞMAK İSTİYORUZ"

GameSpot'un aktardığına göre, 7 Ağustos'taki yatırımcı toplantısında konuşan Zelnick, "Yaklaşımlarımız biraz farklı olabilir" dedi. Oyun fiyatlarının, "ürünün kalitesi ile ödenen bedelin kesişiminde" belirlendiğini vurgulayan CEO, "Hedefimiz, dünyanın en iyi eğlencesini sunmak ve ödediğiniz bedelden daha fazla değer sağlamak" ifadelerini kullandı.

ÖZEL SÜRÜMLER PAHALI, STANDARTTA DEĞİŞİM ZOR

Zelnick, AAA oyunlarda genellikle özel sürümlerin yüksek fiyatlardan satışa çıktığını, ardından fiyatların zamanla düştüğünü hatırlattı. "Bunun yakın zamanda değişeceğini sanmıyorum" diyerek, standart sürümde ani bir fiyat artışı beklenmediği mesajını verdi.