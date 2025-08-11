Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

GTA 6'nın fiyatı ne olacak? Yayıncıdan ilk açıklama

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın 100 doları aşacağı iddialarına kapıyı tamamen kapatmadı, ancak standart sürüm için ani bir fiyat artışı sinyali de vermedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
GTA 6'nın fiyatı ne olacak? Yayıncıdan ilk açıklama
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 15:28

Tüm dünyada milyonlarca oyuncunun merakla beklediği Grand Theft Auto 6 için 100 dolar fiyat iddiaları uzun süredir konuşuluyor. 26 Mayıs 2026'da piyasaya çıkacak oyunla ilgili söylentilere, yayıncı firma Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick'ten açıklama geldi.

GTA 6'nın fiyatı ne olacak? Yayıncıdan ilk açıklama

"BEKLENTİLERİ AŞMAK İSTİYORUZ"

GameSpot'un aktardığına göre, 7 Ağustos'taki yatırımcı toplantısında konuşan Zelnick, "Yaklaşımlarımız biraz farklı olabilir" dedi. Oyun fiyatlarının, "ürünün kalitesi ile ödenen bedelin kesişiminde" belirlendiğini vurgulayan CEO, "Hedefimiz, dünyanın en iyi eğlencesini sunmak ve ödediğiniz bedelden daha fazla değer sağlamak" ifadelerini kullandı.

GTA 6'nın fiyatı ne olacak? Yayıncıdan ilk açıklama

ÖZEL SÜRÜMLER PAHALI, STANDARTTA DEĞİŞİM ZOR

Zelnick, AAA oyunlarda genellikle özel sürümlerin yüksek fiyatlardan satışa çıktığını, ardından fiyatların zamanla düştüğünü hatırlattı. "Bunun yakın zamanda değişeceğini sanmıyorum" diyerek, standart sürümde ani bir fiyat artışı beklenmediği mesajını verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yandex Maps ve Navigasyon, İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerini gösteriyor
GTA serisi rekorları altüst etti
ETİKETLER
#grand theft auto 6
#oyun fiyatları
#Take-two Interactive
#Strauss Zelnick
#Aaa Oyunlar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.