Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

GTA serisi rekorları altüst etti

Oyun dünyası GTA 6'yı beklerken, Take-Two Interactive'in yayınladığı finansal rapor Rockstar Games'in efsane serilerinin gücünü bir kez daha ortaya koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
GTA serisi rekorları altüst etti
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 12:11

Grand Theft Auto serisinin toplam satışları bir önceki çeyrekteki 450 milyondan 455 milyona çıktı. Serinin amiral gemisi GTA V, 215 milyonluk satış barajını koruyarak hâlâ tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olmayı sürdürüyor.

Red Dead Redemption serisi de yükselişini hız kesmeden devam ettirdi. Toplam satışlar 100 milyondan 104 milyona çıktı. Serinin ikinci oyunu Red Dead Redemption 2 ise 77 milyonun üzerinde satarak ABD'de son 7 yılın dolar bazında en çok satan oyunu unvanını korudu.

GTA serisi rekorları altüst etti

DİĞER SERİLER DE ZİRVEDE

Take-Two'nun kütüphanesindeki diğer dev isimler de etkileyici sonuçlar elde etti:

  • NBA 2K serisi: 162 milyonun üzerinde satış
  • Borderlands serisi: 94 milyonun üzerinde satış (Borderlands 3 tek başına 23 milyon+)
  • Sid Meier's Civilization serisi: 77 milyona yaklaşan satış

Şirketin portföyünde 5 milyonun üzerinde satmış tam 13 farklı oyun serisi bulunuyor.

GTA serisi rekorları altüst etti

GELİRLER VE GELECEK PLANLARI

Haziran 2025'te sona eren çeyrekte Take-Two, net rezervasyonlarını %17 artırarak 1,42 milyar dolara, GAAP net gelirini ise 1,50 milyar dolara çıkardı. CEO Strauss Zelnick, " VI Fragman 2'nin yaptığı heyecan ve GTA Online'a eklenen yeni içerikler sayesinde oyuncu etkileşimi tavan yaptı. GTA Online'a katılan yeni oyuncu sayısı geçen yıla göre %50 arttı." dedi.

GTA serisi rekorları altüst etti

Zelnick, Mafia: The Old Country, NBA 2K26 ve Borderlands 4 için büyük beklenti içinde olduklarını belirterek, "Tarihimizdeki en iddialı portföyün lansmanına yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üç paketle gelecek GTA 6'nın çok tartışılacak fiyatları ortaya çıktı
GPT-5 sonunda çıktı: Dünyanın en güçlü yapay zeka modellerinden biri
ETİKETLER
#grand theft auto
#Gta V
#Red Dead Redemption 2
#Game Sales
#Take-two Interactive
#Video Games
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.