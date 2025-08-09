GTA serisi rekorları altüst etti

Grand Theft Auto serisinin toplam satışları bir önceki çeyrekteki 450 milyondan 455 milyona çıktı. Serinin amiral gemisi GTA V, 215 milyonluk satış barajını koruyarak hâlâ tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olmayı sürdürüyor.

Red Dead Redemption serisi de yükselişini hız kesmeden devam ettirdi. Toplam satışlar 100 milyondan 104 milyona çıktı. Serinin ikinci oyunu Red Dead Redemption 2 ise 77 milyonun üzerinde satarak ABD'de son 7 yılın dolar bazında en çok satan oyunu unvanını korudu.

DİĞER SERİLER DE ZİRVEDE

Take-Two'nun kütüphanesindeki diğer dev isimler de etkileyici sonuçlar elde etti:

NBA 2K serisi: 162 milyonun üzerinde satış

162 milyonun üzerinde satış Borderlands serisi: 94 milyonun üzerinde satış (Borderlands 3 tek başına 23 milyon+)

94 milyonun üzerinde satış (Borderlands 3 tek başına 23 milyon+) Sid Meier's Civilization serisi: 77 milyona yaklaşan satış

Şirketin portföyünde 5 milyonun üzerinde satmış tam 13 farklı oyun serisi bulunuyor.

GELİRLER VE GELECEK PLANLARI

Haziran 2025'te sona eren çeyrekte Take-Two, net rezervasyonlarını %17 artırarak 1,42 milyar dolara, GAAP net gelirini ise 1,50 milyar dolara çıkardı. CEO Strauss Zelnick, "Grand Theft Auto VI Fragman 2'nin yaptığı heyecan ve GTA Online'a eklenen yeni içerikler sayesinde oyuncu etkileşimi tavan yaptı. GTA Online'a katılan yeni oyuncu sayısı geçen yıla göre %50 arttı." dedi.

Zelnick, Mafia: The Old Country, NBA 2K26 ve Borderlands 4 için büyük beklenti içinde olduklarını belirterek, "Tarihimizdeki en iddialı portföyün lansmanına yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.