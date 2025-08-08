Menü Kapat
27°
GPT-5 sonunda çıktı: Dünyanın en güçlü yapay zeka modellerinden biri

Dünyanın en güçlü yapay zeka modellerinden GPT-5 duyuruldu. Yazılım geliştirmeden görsel algıya kadar birçok alanda büyük bir sıçrama sağlayan GPT-5 hem ücretsiz hem de ücretli ChatGPT kullanıcılarına sunuldu.

Yapay zeka dendiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan ChatGPT'nin yeni sürümü özellikleri ile 7 Ağustos 2025 itibarıyla resmen hayatımıza girdi. , GPT-5'in bugüne kadar yaptıkları en akıllı, hızlı ve kullanışlı yapay zeka modeli olarak kullanıcılara hizmet vereceğini duyurdu.

Açıklamada, GPT-5'in önceki modellere kıyasla zeka açısından büyük bir sıçrama sunduğu, , matematik, yazı, sağlık, görsel algı ve daha birçok alanda son performansı sergilediği aktarıldı.

GPT-5 sonunda çıktı: Dünyanın en güçlü yapay zeka modellerinden biri

GPT-5 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

GPT-5'in tüm kullanıcılara sunulduğu vurgulanan açıklamada, "Plus" abonelerinin daha fazla kullanım hakkına sahip olacağı, "Pro" abonelerinin ise çok daha kapsamlı ve doğru yanıtlar için gelişmiş akıl yürütme yeteneğine sahip "GPT-5 Pro" sürümüne erişebileceği kaydedildi.

GPT-5 sonunda çıktı: Dünyanın en güçlü yapay zeka modellerinden biri

Açıklamada, GPT-5'in şimdiye kadarki en güçlü kodlama modeli de olduğu, özellikle karmaşık ön yüz oluşturma ve büyük kod havuzlarında hata ayıklama konularında belirgin gelişmeler gösterdiği belirtildi.

GPT-5 sonunda çıktı: Dünyanın en güçlü yapay zeka modellerinden biri

OpenAI'ın açıklamasında, GPT-5'in tek bir komutla estetik duyarlılığa sahip, güzel ve duyarlı web siteleri, uygulamalar ve oyunlar oluşturabildiği, fikirleri sezgisel ve zevkli bir şekilde gerçeğe dönüştürebildiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, gelişmiş yazma kabiliyetleriyle ChatGPT'nin, rapor, e-posta, not alma gibi günlük yazım görevlerinde taslak hazırlama ve düzenleme konularında kullanıcılara daha iyi yardımcı olacağı belirtildi. Öte yandan Microsoft, OpenAI'ın bugüne kadarki en iyi yapay zeka sistemi olan GPT-5'i çeşitli ürünlerine entegre edeceğini açıkladı.

Sıkça Sorulan Sorular

GPT-5 normal sürümle "Pro" sürümü arasında ne farklar var?
"Pro" sürümü, daha gelişmiş akıl yürütme yeteneklerine sahip, kullanıcıların daha karmaşık ve doğru yanıtlar almasını sağlıyor.
