1 bardak su yaklaşık 625 adet ChatGPT sorgusuna denk geliyor

ChatGPT ile her gün milyonlarca insan bilgiye saniyeler içinde ulaşıyor. Ancak yapay zekanın pek görünmeyen bir maliyeti var: su. OpenAI CEO'sunun paylaştığı verilere göre, sadece tek bir ChatGPT sorgusu 0,32 ml su tüketiyor. Bu da demek oluyor ki 625 sorguda bir bardak su harcanıyor.

ChatGPT o kadar popülerleşti ki, yapay zekanın 'y'sinden bile anlamayanlar bile bu sohbet botunu en az 1 defa kullanmıştır. Belki bir proje ödevi, belki de hafta sonu için film önerisi; her ne olursa olsun ChatGPT'ye sorduğunuz sorunun cevabını saniyeler içinde alıyorsunuz. Peki o cevabın arka planında "bir damla suyun" iz bıraktığını biliyor muydunuz?

HER CHATGPT SORGUSU = 1 ÇAY KAŞIĞININ 15'TE BİRİ

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı verilere göre, her bir ChatGPT sorgusu ortalama 0,32 ml su tüketiyor. Bu miktar, 1 çay kaşığının yaklaşık 15'te birine denk geliyor. Enerji açısından bakıldığında ise her sorgu, bir fırının bir saniyeden biraz fazla çalışmasına ya da bir tasarruflu ampulün birkaç dakika yanmasına eş değer bir elektrik tüketimine yol açıyor.

Geçtiğimiz yıl The Washington Post tarafından yayınlanan haberde, GPT-4 modelinin ürettiği 100 kelimelik bir metnin, bir plastik su şişesinden biraz fazla miktarda su tüketimine neden olduğu öne sürülmüştü. Hesaplamalara göre 625 adet ChatGPT sorgusu 1 bardak suya tekabül ediyor.

Bu tür tüketim miktarları, çoğu kullanıcı için önemsiz görünse de, milyarlarca günlük sorgu düşünüldüğünde çevresel etkiler büyüyor.