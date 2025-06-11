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 | Suat Vilgen

KAAN için tarihi adım! Endonezya'ya 48 uçak satışı için geri sayım

Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN, uluslararası arenaya güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Endonezya ile 48 adetlik dev bir alım için kritik süreçte sona yaklaşıldı. Anlaşmanın büyüklüğü 10 milyar doları aşıyor.

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KAAN için tarihi adım! Endonezya'ya 48 uçak satışı için geri sayım
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 11:58

Türk savunma sanayiinin gurur projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN, küresel pazarda tarihi bir eşiğe geldi. Endonezya ile 48 adet KAAN savaş uçağının satışı için yürütülen görüşmelerde son düzlüğe girildi. Taraflar, 10 milyar doları geçen büyüklükteki bu anlaşma için son hazırlıkları yapıyor.

KAAN için tarihi adım! Endonezya'ya 48 uçak satışı için geri sayım

ENDONEZYA İLE DEV SAVUNMA HAMLESİ

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen Indo Defence 2025 Fuarı, bu büyük adımın atıldığı platform oldu. Türkiye’yi temsilen fuarda bulunan üst düzey heyet, Endonezya ile KAAN tedarikine ilişkin tüm teknik ve diplomatik süreci nihai noktaya getirdi. Satış kapsamında 48 adet KAAN savaş uçağının teslimatı, uzun vadeli iş birliği çerçevesinde planlandı.

KAAN için tarihi adım! Endonezya'ya 48 uçak satışı için geri sayım

GAZETECİ HAKAN ÇELİK DUYURDU

Gelişmeyi gazeteci ve program yapımcısı Hakan Çelik, bizzat bulunduğu Endonezya'dan duyurdu. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından birine saatler kaldı. Endonezya, 48 adet KAAN alımı gerçekleştirecek. 10 yıllık proje 10 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip. Bu projenin hayata geçirilmesinde SSB Başkanı Prof Dr Haluk Görgün’ün katkısı büyük” ifadelerini kullandı.

KAAN için tarihi adım! Endonezya'ya 48 uçak satışı için geri sayım

TARİHİ SATIŞIN İMZASI AN MESELESİ

Endonezya Cumhurbaşkanı'nın da katılması beklenen törende, KAAN alımına dair resmi belgelerin imzalanması öngörülüyor. Bu anlaşma, Türkiye'nin bugüne kadar bir başka ülkeyle gerçekleştirdiği en yüksek hacimli savunma sanayi satışı olacak. Sadece Türkiye açısından değil, bölgesel dengeler bakımından da önemli sonuçlar doğurması beklenen bu gelişme, KAAN’ın küresel vitrine çıkışını simgeliyor.

KAAN için tarihi adım! Endonezya'ya 48 uçak satışı için geri sayım

SSB BAŞKANLIĞI KRİTİK ROLDE

Projede önemli bir sorumluluk üstlenen Savunma Sanayii Başkanlığı, sürecin hem teknik hem de diplomatik boyutlarında etkin rol oynadı. KAAN’ın Endonezya’ya ihracı, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde geldiği noktayı ortaya koyarken, uluslararası pazarda güçlü bir aktör olduğunu da tescillemiş olacak.

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#mmu kaan
#Teknoloji
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