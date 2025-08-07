Anlaşma imzalandı: 1 dolara ABD’yi CHATGPT yönetecek

OpenAI ile ABD federal hükümeti arasında imzalanan yeni anlaşma, kamu hizmetlerinde yapay zekânın kullanımını yeni bir seviyeye taşıyor. Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ile yapılan iş birliği sayesinde, 2 milyondan fazla kamu çalışanı, gelişmiş yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT Enterprise’ı sadece yılda 1 dolarlık sembolik bir ücretle kullanabilecek.

SAM ALTMAN: “DAHA ETKİN HİZMETİN YOLU BU”

OpenAI CEO’su Sam Altman, yapılan anlaşmanın kamu hizmetlerinin daha hızlı ve verimli hale gelmesine katkı sağlayacağını söyledi. Altman, bu adımın, Başkan Donald Trump tarafından açıklanan Yapay Zekâ Eylem Planı kapsamında atıldığını ve kamu çalışanlarının vatandaşlara daha etkin hizmet sunmasına yardımcı olacağını belirtti.

AMAÇ: ZAMAN KAZANMAK, VERİMİ ARTIRMAK

OpenAI'nin daha önce yürüttüğü pilot uygulamaya göre, ChatGPT Enterprise kullanan memurlar günlük işlerinde ortalama 95 dakikaya kadar zaman kazandı. Bu kazanım, yalnızca zamanla sınırlı değil. Yapay zekâ destekli sistemin; bütçe yönetimi, ulusal güvenlik analizleri, ofis işleri ve vatandaş hizmetleri gibi birçok alanda süreci hızlandırdığı belirtiliyor.

OpenAI blog yazısında, “Yönetimin daha hızlı, kolay ve güvenilir işlemesi, yapay zekânın toplum yararına kullanımının bir göstergesi” ifadelerine yer verildi.

“ABD’NİN LİDERLİĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

GSA Vekil Yöneticisi Michael Rigas, bu iş birliğini ABD’nin teknolojideki küresel liderliğini koruması açısından “kritik bir adım” olarak değerlendirdi. Rigas, GSA’nın, Trump yönetiminin yapay zekâ stratejisinde öncü bir rol üstlendiğini vurguladı.