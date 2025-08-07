Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Anlaşma imzalandı: 1 dolara ABD’yi CHATGPT yönetecek

ABD’de 2 milyondan fazla kamu çalışanı, ChatGPT Enterprise'a yılda sadece 1 dolar ödeyerek erişebilecek. OpenAI ile imzalanan bu anlaşma, kamu hizmetlerinde yapay zekânın devreye girmesi açısından tarihi bir adım.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Anlaşma imzalandı: 1 dolara ABD’yi CHATGPT yönetecek
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 18:53

OpenAI ile ABD federal hükümeti arasında imzalanan yeni anlaşma, kamu hizmetlerinde yapay zekânın kullanımını yeni bir seviyeye taşıyor. Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ile yapılan iş birliği sayesinde, 2 milyondan fazla kamu çalışanı, gelişmiş yapay zekâ sohbet robotu Enterprise’ı sadece yılda 1 dolarlık sembolik bir ücretle kullanabilecek.

Anlaşma imzalandı: 1 dolara ABD’yi CHATGPT yönetecek

SAM ALTMAN: “DAHA ETKİN HİZMETİN YOLU BU”

CEO’su Sam Altman, yapılan anlaşmanın kamu hizmetlerinin daha hızlı ve verimli hale gelmesine katkı sağlayacağını söyledi. Altman, bu adımın, Başkan Donald Trump tarafından açıklanan Yapay Zekâ Eylem Planı kapsamında atıldığını ve kamu çalışanlarının vatandaşlara daha etkin hizmet sunmasına yardımcı olacağını belirtti.

Anlaşma imzalandı: 1 dolara ABD’yi CHATGPT yönetecek

AMAÇ: ZAMAN KAZANMAK, VERİMİ ARTIRMAK

OpenAI'nin daha önce yürüttüğü pilot uygulamaya göre, ChatGPT Enterprise kullanan memurlar günlük işlerinde ortalama 95 dakikaya kadar zaman kazandı. Bu kazanım, yalnızca zamanla sınırlı değil. Yapay zekâ destekli sistemin; bütçe yönetimi, ulusal güvenlik analizleri, ofis işleri ve vatandaş hizmetleri gibi birçok alanda süreci hızlandırdığı belirtiliyor.

OpenAI blog yazısında, “Yönetimin daha hızlı, kolay ve güvenilir işlemesi, yapay zekânın toplum yararına kullanımının bir göstergesi” ifadelerine yer verildi.

Anlaşma imzalandı: 1 dolara ABD’yi CHATGPT yönetecek

“ABD’NİN LİDERLİĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

GSA Vekil Yöneticisi Michael Rigas, bu iş birliğini ABD’nin teknolojideki küresel liderliğini koruması açısından “kritik bir adım” olarak değerlendirdi. Rigas, GSA’nın, Trump yönetiminin yapay zekâ stratejisinde öncü bir rol üstlendiğini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ChatGPT'nin sahibi OpenAI'dan beş yıl sonra bir ilk
Trump dünya devinin CEO'suna çattı: Hemen istifa et
ETİKETLER
#chatgpt
#openaı
#verimlilik
#abd hükümeti
#yapay-zeka
#Teknoloji
#Kamu Hizmetleri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.