Trump dünya devinin CEO'suna çattı: Hemen istifa et

ABD Başkanı Donald Trump, yonga üreticisi Intel'in CEO'su Lip-Bu Tan'a yönelik istifa çağrısıyla dikkatleri üzerine çekti. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Intel CEO'su son derece çelişkili ve derhal istifa etmelidir. Bu soruna başka bir çözüm yok," ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ BÜYÜYOR

Trump'ın bu açıklaması, Senatör Tom Cotton'ın Intel yönetim kuruluna gönderdiği açık mektubun hemen ardından geldi. Cotton, mektubunda CEO Tan'ın Çin hükümetiyle ilişkilerine, özellikle de Çin'in askeri birimleri ve yarı iletken şirketleriyle bağlantılı yatırımlarına dikkat çekmişti.

INTEL'DEN SAVUNMA, PİYASALARDA SARSINTI

İddialara karşı sessiz kalmayan Intel, CEO'sunu savunarak şirketin ABD'nin ulusal güvenliğine herhangi bir tehdit oluşturmadığını açıkladı. Ancak bu açıklama piyasalarda güveni geri getirmeye yetmedi. Tan'a yönelik suçlamaların ardından, Intel hisseleri piyasa öncesi işlemlerde düşüşe geçti.