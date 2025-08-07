Menü Kapat
Editor
 Murat Makas

Trump dünya devinin CEO'suna çattı: Hemen istifa et

ABD Başkanı Donald Trump, Intel CEO'su Lip-Bu Tan'ı Çin bağları olduğu iddiası nedeniyle hedef aldı. Güvenlik endişeleri artarken, Intel hisseleri ise düşüşe geçti.

Trump dünya devinin CEO'suna çattı: Hemen istifa et
Murat Makas
07.08.2025
07.08.2025
ABD Başkanı Donald Trump, yonga üreticisi Intel'in CEO'su Lip-Bu Tan'a yönelik çağrısıyla dikkatleri üzerine çekti. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Intel CEO'su son derece çelişkili ve derhal istifa etmelidir. Bu soruna başka bir çözüm yok," ifadelerini kullandı.

Trump dünya devinin CEO'suna çattı: Hemen istifa et

GÜVENLİK ENDİŞELERİ BÜYÜYOR

Trump'ın bu açıklaması, Senatör Tom Cotton'ın Intel yönetim kuruluna gönderdiği açık mektubun hemen ardından geldi. Cotton, mektubunda CEO Tan'ın hükümetiyle ilişkilerine, özellikle de Çin'in askeri birimleri ve yarı iletken şirketleriyle bağlantılı yatırımlarına dikkat çekmişti.

Trump dünya devinin CEO'suna çattı: Hemen istifa et

INTEL'DEN SAVUNMA, PİYASALARDA SARSINTI

İddialara karşı sessiz kalmayan Intel, CEO'sunu savunarak şirketin ABD'nin ulusal güvenliğine herhangi bir tehdit oluşturmadığını açıkladı. Ancak bu açıklama piyasalarda güveni geri getirmeye yetmedi. Tan'a yönelik suçlamaların ardından, Intel hisseleri piyasa öncesi işlemlerde düşüşe geçti.

