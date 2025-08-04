Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Dev fare evi sahiplendi bir de yuva yaptı! Boyunu duyan, fotoğrafını görenin ağzı açık kaldı

İngiltere'de yeniden fare sorunu baş gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, evinden 55 santimetre uzunluğunda dev bir kemirgen yakaladığını duyurdu. Farenin boyunu duyan, fotoğrafını göre şaşkınlığını gizleyemedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dev fare evi sahiplendi bir de yuva yaptı! Boyunu duyan, fotoğrafını görenin ağzı açık kaldı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 15:08

'nin Redcar ve Cleveland bölgesinde yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, ülkedeki gerçeği ortaya koydu. Eve böcekler için uzmanı çağırdığını anlatan kişi bu sırada uzmanın evde dev bir yakaladığını anlattı.

MailOnline'ın haberine göre, 55 santimetre boyundaki fare evde bir de kendisine yuva yapmıştı. Fakat içeri nasıl girdiği tespit edilemedi.

Dev fare evi sahiplendi bir de yuva yaptı! Boyunu duyan, fotoğrafını görenin ağzı açık kaldı

''ÇÖPLERİ BİLE ATAMIYORUZ''

Sosyal medyada fareyi paylaşan kişi adeta yorum yağmuruna tutuldu. Herkes farenin boyu hakkındaki şaşkınlığını dile getirirken bir de bölgede artan fare popülasyonuna değindi. Bir kişi isyanını şu sözlerle dile getirdi:

"Çöpleri dışarı atmak için arka kapımızı bile kullanamıyoruz, o kadar çok fare var. Sokakta yatan fare leşleri var ve kimse ilgilenmiyor. Burası ne zaman bu kadar bakımsız ve pis bir yer haline geldi?"

Dev fare evi sahiplendi bir de yuva yaptı! Boyunu duyan, fotoğrafını görenin ağzı açık kaldı

Bir başka kişi ise Jack Russell cinsi köpeği kadar büyüklükte bir fareyi su birikintisinden su içerken gördüğünü anlattı.

Öte yandan İngiltere'de tahmini olarak yaklaşık 250 milyon fare bulunduğu belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şişedeki 'yardım edin' notu herkesi harekete geçirdi: Kayıp mürettebat yeniden gündemde
Bu kez yastık altından değil, koltuk altından çıktı! 2 milyon TL değerinde altın böyle fark edildi
ETİKETLER
#İngiltere
#çöp
#fare
#ilaçlama
#Redcar Ve Cleveland
#Hayvan Popülasyonu
#Sokak Fareleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.