Dev fare evi sahiplendi bir de yuva yaptı! Boyunu duyan, fotoğrafını görenin ağzı açık kaldı

İngiltere'nin Redcar ve Cleveland bölgesinde yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, ülkedeki gerçeği ortaya koydu. Eve böcekler için ilaçlama uzmanı çağırdığını anlatan kişi bu sırada uzmanın evde dev bir fare yakaladığını anlattı.

MailOnline'ın haberine göre, 55 santimetre boyundaki fare evde bir de kendisine yuva yapmıştı. Fakat içeri nasıl girdiği tespit edilemedi.

''ÇÖPLERİ BİLE ATAMIYORUZ''

Sosyal medyada fareyi paylaşan kişi adeta yorum yağmuruna tutuldu. Herkes farenin boyu hakkındaki şaşkınlığını dile getirirken bir de bölgede artan fare popülasyonuna değindi. Bir kişi isyanını şu sözlerle dile getirdi:

"Çöpleri dışarı atmak için arka kapımızı bile kullanamıyoruz, o kadar çok fare var. Sokakta yatan fare leşleri var ve kimse ilgilenmiyor. Burası ne zaman bu kadar bakımsız ve pis bir yer haline geldi?"

Bir başka kişi ise Jack Russell cinsi köpeği kadar büyüklükte bir fareyi su birikintisinden su içerken gördüğünü anlattı.

Öte yandan İngiltere'de tahmini olarak yaklaşık 250 milyon fare bulunduğu belirtiliyor.