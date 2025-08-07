Steam radikal bir değişikliği devreye alıyor: Oyunlarınız bir gecede uçabilir

Valve, macOS kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir duyuru yaptı. Şirket popüler oyun platformu Steam'in macOS 11 Big Sur işletim sistemine olan desteğini 15 Ekim 2025 itibarıyla tamamen sonlandıracağını açıkladı. Bu tarihten sonra, Big Sur yüklü sistemlerde Steam istemcisi çalışmayacak.

STEAM MACOS 11 DESTEĞİNİ NEDEN KESTİ?

Kararın arkasında, Steam istemcisinin temel bileşenlerinden biri olan Chrome'un macOS 11 desteğini bırakması yatıyor. Chrome'un güncel sürümleri yalnızca macOS 12 ve üzeri sistemlerde çalıştığı için, Valve da yeni Steam güncellemelerinde bu altyapıyı kullanmaya devam edeceğini belirtiyor.

Apple cephesinde de benzer bir eğilim mevcut. Şirket, 2023 itibarıyla Big Sur'a olan desteğini sonlandırdı ve artık güvenlik güncellemeleri veya teknik destek sunmuyor. Dolayısıyla Valve'ın kararının, Apple’ın sistem politikalarıyla da paralel bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz.

"MACBOOK'U GÜNCELLEYİN!"

Valve yaptığı açıklamada, kullanıcıların Steam’i ve Steam kütüphanelerindeki oyunları kullanmaya devam edebilmeleri için daha yeni bir macOS sürümüne geçiş yapmaları gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, 15 Ekim 2025'ten sonra platforma erişim mümkün olmayacak.

Valve'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Steam, 15 Ekim 2025'te macOS 11 sürümü (Big Sur) desteğini resmen sonlandıracak. Bu tarihten sonra Steam İstemcisi artık bu macOS sürümünde çalışmayacak. Steam'i ve Steam üzerinden satın alınan oyunları veya diğer ürünleri çalıştırmaya devam etmek için kullanıcıların daha yeni bir macOS sürümüne güncelleme yapmaları gerekecek."