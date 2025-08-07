Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Steam radikal bir değişikliği devreye alıyor: Oyunlarınız bir gecede uçabilir

Valve, macOS kullanıcılarına kötü haberi verdi. Artık Big Sur işletim sisteminde Steam çalışmayacak. Şirket, oyunlarınıza erişmek için ne yapmanız gerektiğini de açıkladı.

Valve, kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir duyuru yaptı. Şirket popüler oyun platformu 'in macOS 11 Big Sur işletim sistemine olan desteğini 15 Ekim 2025 itibarıyla tamamen sonlandıracağını açıkladı. Bu tarihten sonra, Big Sur yüklü sistemlerde Steam istemcisi çalışmayacak.

Steam radikal bir değişikliği devreye alıyor: Oyunlarınız bir gecede uçabilir

STEAM MACOS 11 DESTEĞİNİ NEDEN KESTİ?

Kararın arkasında, Steam istemcisinin temel bileşenlerinden biri olan Chrome'un macOS 11 desteğini bırakması yatıyor. Chrome'un güncel sürümleri yalnızca macOS 12 ve üzeri sistemlerde çalıştığı için, da yeni Steam güncellemelerinde bu altyapıyı kullanmaya devam edeceğini belirtiyor.

Apple cephesinde de benzer bir eğilim mevcut. Şirket, 2023 itibarıyla Big Sur'a olan desteğini sonlandırdı ve artık güvenlik güncellemeleri veya teknik destek sunmuyor. Dolayısıyla Valve'ın kararının, Apple’ın sistem politikalarıyla da paralel bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz.

Steam radikal bir değişikliği devreye alıyor: Oyunlarınız bir gecede uçabilir

"MACBOOK'U GÜNCELLEYİN!"

Valve yaptığı açıklamada, kullanıcıların Steam’i ve Steam kütüphanelerindeki oyunları kullanmaya devam edebilmeleri için daha yeni bir macOS sürümüne geçiş yapmaları gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, 15 Ekim 2025'ten sonra platforma erişim mümkün olmayacak.

Steam radikal bir değişikliği devreye alıyor: Oyunlarınız bir gecede uçabilir

Valve'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Steam, 15 Ekim 2025'te macOS 11 sürümü (Big Sur) desteğini resmen sonlandıracak. Bu tarihten sonra Steam İstemcisi artık bu macOS sürümünde çalışmayacak. Steam'i ve Steam üzerinden satın alınan oyunları veya diğer ürünleri çalıştırmaya devam etmek için kullanıcıların daha yeni bir macOS sürümüne güncelleme yapmaları gerekecek."

Sıkça Sorulan Sorular

Steam hesabımdaki oyunlar silinecek mi?
Steam Big Sur üzerinde çalıştırılamayacağı için, oyunlarınıza erişmek için daha yeni bir macOS sürümüne geçmeniz gerekecek.
ETİKETLER
#steam
#valve
#Macos
#Oyunlar
#Big Sur
#Teknoloji
