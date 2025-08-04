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 | Ömer Faruk Dogan

Android'de yeni dönem başlıyor: Epic Games, Google'a karşı davada üstün geldi

ABD'de Epic Games ve Google arasında süregelen davada son perde kapanıyor. Mahkeme, Google'ın Android'deki tekelci uygulamalarını yasa dışı bularak Epic lehine karar verdi. Peki bu karar Android cihazlar için ne anlama geliyor?

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:34

ile Google arasında devam eden yasal mücadele sona yaklaşırken, oyununun yapımcısı galip gelen taraf olarak öne çıktı. 2023 ve 2024'te kazandığı davaların ardından Epic, son zaferini de elde etti: ABD 9. Temyiz Mahkemesi, Google'ın önceki mahkeme kararlarına yaptığı itirazı reddetti.

GSMArena'nın haberine göre, kararla birlikte , cihazlarda uygulama dağıtımı ve ödeme sistemleri konusunda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak.

Android'de yeni dönem başlıyor: Epic Games, Google'a karşı davada üstün geldi

ÜÇÜNCÜ TARAF MAĞAZALAR ARTIK SERBEST

Mahkeme, Google'ın uygulama mağazasındaki tekelci uygulamalarını yasa dışı buldu. Bu bağlamda 'da üçüncü taraf uygulama mağazalarının görünürlüğü engellenemeyecek. Geliştiriciler, Google'ın mağazasında tam erişimle kendi mağazalarını yayınlayabilecek ve düzenleme, en az üç yıl boyunca geçerli olacak.

Uygulama geliştiricileri de artık Google'ın dayattığı ödeme sistemine bağlı kalmak zorunda değil. Alternatif ödeme çözümleri sunabilecek, uygulama içi satın alımlarda kullanıcıları Play Store dışındaki ödeme seçeneklerine yönlendirebilecekler. Yani yüzde 30'a varan Google komisyonunun önüne geçilmiş olacak.

Google ayrıca, cihaz üreticilerine veya operatörlere üçüncü taraf uygulama mağazalarını cihazlara önceden yüklememeleri için herhangi bir teşvik, para ya da ayrıcalık sunamayacak.

Android'de yeni dönem başlıyor: Epic Games, Google'a karşı davada üstün geldi

EPİC GAMES STORE ANDROID’E GELİYOR

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Epic Games Store'un Android için Google Play'e mümkün olan en kısa sürede geleceğini doğruladı.

Android'de yeni dönem başlıyor: Epic Games, Google'a karşı davada üstün geldi

GOOGLE'DAN TEPKİ: "KULLANICI GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE"

Google cephesinden ise karara karşı tepkiler geldi. Şirketin düzenleyici ilişkiler sorumlusu Lee-Anne Mulholland, alınan kararın "Android'in rekabetçi yapısını tehdit ettiğini" ve "kullanıcı güvenliğini ciddi şekilde zayıflatacağını" savundu.

Öte yandan Google'ın kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıması bekleniyor. Ancak süreç devam ederken şirketin yeni düzenlemeleri uygulamaya başlaması gerekecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Epic Games ve Google arasındaki dava neyle ilgiliydi?
Epic Games, Google’ın Android’deki uygulama dağıtımı ve ödeme sistemleri üzerindeki tekeline itiraz etti. Dava, Google'ın üçüncü taraf mağazaları ve alternatif ödeme sistemlerini engellemesiyle ilgiliydi.
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