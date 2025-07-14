Steam mağazası baştan aşağı değişiyor: Yeni tasarımdan ilk ekran görüntüsü geldi

Valve, popüler dijital oyun platformu Steam'de kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına önemli bir güncellemeye gitti. Steam Mağazası'nın arayüzü, "En çok satanlar" listesi ve "İndirimli oyunlar" gibi içerikleri öne çıkaracak şekilde yenilendi.

Valve, popüler dijital oyun platformu Steam'in kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak yaptığı güncellemelerine devam ediyor. GameRant'ın haberine göre, şirket, Steam Mağazası'nın arayüzünde sessiz sedasız bir değişiklik yaptı. Artık kullanıcılar, mağazadaki en popüler ve indirimli oyunları daha kolay bulabilecek.

STEAM YENİ ARAYÜZÜ NASIL OLACAK?

Yeni arayüzün sızdırılan ekran görüntüsüne göre, Steam'in ana sayfasında önemli güncellemeler yapılmış. "En çok satanlar" listesi ve "İndirimli oyunlar", mağazanın ön plana çıkan içerikleri arasında vurgulanmış. Bu sayede kullanıcılar, favori oyunlarına kolayca ulaşabilecekleri gibi en güncel fırsatlardan da hızlıca haberdar olabilecekler.

Ayrıca, Steam kullanıcılarına istek listelerine hızlı erişim imkanı sunarak, oyuncuların ilgilendikleri oyunları takip etmeleri daha pratik hale geliyor.

Steam, yıllar içinde arayüzü ve işlevselliği konusunda pek çok değişiklik yaptı. Son olarak, platform kullanıcılarının deneyimini geliştirmek adına performans izleyicisi gibi yeni araçlar eklemişti. Hatta söylentiler, Steam'in yakın bir zamanda "yetişkin içerik" uyarısını kalıcı olarak devre dışı bırakma seçeneği sunabileceğini de öne sürüyor.