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 | Suat Vilgen

Elektrikli araçlar için ezber bozan araştırma! Pilin ömrü uzatan sürüş tekniğini buldular

Stanford Üniversitesi'nden uzmanların araştırmasına göre ani hızlanmalar, pil ömrünü uzatıyor. Geleneksel “nazik kullanım” tavsiyeleri sorgulanıyor.

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Elektrikli araçlar için ezber bozan araştırma! Pilin ömrü uzatan sürüş tekniğini buldular
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 12:55

Stanford Üniversitesi’ne bağlı SLAC-Stanford Batarya Merkezi’nin yeni araştırması, (EV) kullanıcılarının yıllardır inandığı bir kuralı yerle bir etti. Araştırmaya göre; değişken sürüş tarzı, yani zaman zaman ani hızlanmalarla ve farklı yol koşullarıyla (şehir içi, otoyol, dur-kalk trafikleri gibi) yapılan sürüşler, pil ömrünü sabit hızda, yavaş ve dikkatli yapılan sürüşlere kıyasla yüzde 38’e kadar uzatabiliyor. Araştırmacılar bu yöntemi "Dinamik Döngüleme" (Dynamic Cycling) olarak tanımlıyor. Bu bulgu, elektrikli araç bataryaları için yıllardır önerilen "dengeli ve nazik kullanım" anlayışına doğrudan bir meydan okuma niteliğinde.

Elektrikli araçlar için ezber bozan araştırma! Pilin ömrü uzatan sürüş tekniğini buldular

İKİ YILLIK TESTLERDEN NET SONUÇLAR

İki yıl süren çalışmalarda, 92 farklı batarya hücresi üzerinde 47 ayrı sürüş senaryosu test edildi. Ölçümlerde, bataryaların sağlığı (SOH) ve tam şarj-deşarj döngü sayısı (EFC) baz alındı. Sabit hızda uzun süreli sürüşlerin, bataryalarda daha hızlı bozulmalara yol açtığı tespit edildi. Araştırma ayrıca, bataryaların tam kapasite şarj edilmesi ya da aşırı boşaltılmasının da ömrü olumsuz etkilediğini vurguluyor.

Uzmanlara göre, günlük kullanımda zaman zaman güçlü hızlanmalar ve yavaşlamalar içeren sürüşler, batarya performansını olumlu yönde etkiliyor. Otomotiv sektöründe ise bu bulguların, batarya test yöntemlerinin daha gerçekçi hale getirilmesi açısından dönüştürücü etkileri olabilir.

Elektrikli araçlar için ezber bozan araştırma! Pilin ömrü uzatan sürüş tekniğini buldular

İLK ŞARJDA HIZLI DOLUM DA İŞE YARIYOR

SLAC-Stanford Batarya Merkezi, geçtiğimiz yıl yaptığı bir başka araştırmada da dikkat çekici sonuçlara ulaşmıştı. 2024'te yayımlanan bu çalışmaya göre, lityum-iyon bataryaların ilk kez şarj edilirken hızlı şarj uygulanması, batarya ömrünü ortalama yüzde 50 uzatıyor. Geleneksel olarak bataryalar ilk şarjda düşük akımla doldurulurken, yeni yöntemde yüksek akım sayesinde bataryanın negatif elektrotunda daha sağlam bir koruyucu tabaka (SEI) oluştuğu gözlemlendi.

Elektrikli araçlar için ezber bozan araştırma! Pilin ömrü uzatan sürüş tekniğini buldular
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Bu tabaka, bataryanın sonraki kullanımlarda daha az lityum kaybetmesini sağlıyor ve dolayısıyla daha uzun ömürlü olmasına katkıda bulunuyor. Üstelik bu yöntemle ilk şarj süresi 10 saatten 20 dakikaya düşürülebiliyor. Araştırmacılar, yapay zekâ destekli analizlerle ideal şarj sıcaklığı ve akım değerlerini de tespit etti.

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