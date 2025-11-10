TOKİ ev çıkmazsa para iade ne zaman? Kura çıkmazsa başvuru ücreti iade edilecek

Türkiye genelinde hayata geçirilecek “Yüzyılın Konut Projesi” için başvurular bugün başladı. 10 Kasım itibarıyla başlayan başvurular, belirlenen tarihler arasında e-Devlet ve banka şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

TOKİ KURA ÇIKMAZSA BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde, başvuru yapan vatandaşların kura sonucu asil hak sahibi olamaması durumunda yatırdıkları başvuru bedeli iade ediliyor. Kura çekimi sonrasında adı asil listede yer almayan katılımcılar, ödedikleri ücreti geri alma hakkına sahip olacak.

İade işlemi, başvurunun yapıldığı banka kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, başvuru sırasında tercih ettikleri Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım şubesi aracılığıyla ücret iadesini alabiliyor. İade süreci otomatik olarak işliyor, vatandaşların ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

TOKİ EV ÇIKMAZSA PARA İADE NE ZAMAN?

Kurada adına ev çıkmayan başvuru sahiplerine ödedikleri ücret, kura tarihinden itibaren yaklaşık bir hafta içinde iade ediliyor. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı banka üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, banka hesaplarına yatırılan tutarı aynı kanaldan geri alabiliyor.

Proje kapsamında kurada asil hak sahibi olamayanların paraları, belirlenen süre içinde yatırıldıkları bankalar tarafından vatandaşlara geri ödeniyor. TOKİ, bu sürecin düzenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için banka sistemleriyle koordineli çalışıyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Başvurular, e-Devlet sistemi veya yetkili banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Başvuru işlemini banka aracılığıyla gerçekleştiren vatandaşlar, belirlenen başvuru bedelini Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım şubelerine yatırıyor. Bu bankalar, TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” için yetkilendirilmiş kurumlar arasında yer alıyor.

E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda da ödemeler aynı bankalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, başvuru sürecini tamamladıktan sonra ödeme dekontunu saklayarak başvuru geçerliliğini teyit edebiliyor.