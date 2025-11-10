Tahir Kum canlı yayında ilk kez duyurdu: Bahis skandalında Fenerbahçe detayı

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Süper Lig’de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan futbolcular da açıklandı.

TAHİR KUM'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Beşiktaş’tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, Galatasaray’dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Trabzonspor’dan ise Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu listede yer aldı. Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Tahir Kum, Medya Kritik programında süreci anlattı. Tahir Kum, Eren Elmalı ve Necip Uysal ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tahir Kum, Necip Uysal ile yayına girmeden önce konuştuğunu söyleyerek, ''Necip Uysal yarın adliyeye giderek bahis firmasını şikayet edecek'' ifadelerini kullandı.

EREN ELMALI AÇIKLAMASI

Tahir Kum, bahis skandalının şike sürecine döneceğini vurguladı.

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Tahir Kum, “Eren Elmalı Milli Takım kampından ayrılmak zorunda kaldı. Eren Elmalı 4 ay 10 gün öncesinden bugüne bahisle ilgili herhangi bir hareket yapmamış.” dedi.

FENERBAHÇE’DEN DE 2 FUTBOLCUNUN İSMİ GEÇİYOR

İşte Tahir Kum’un açıklamaları:

“Kulüp satın alan bahis baronları var. Bahisçi hakemleri unutturacak daha vahim tablolar çıkacak. Bu işi meslek haline getirmiş kişiler var. 47 futbolcunun içinde Fenerbahçe’den 2 isim geçiyor.“

İşte bahis skandalında açıklanan futbolcular: