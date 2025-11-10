TOKİ başvuru ücreti kredi kartı ile ödenir mi? 3 farklı bankaya ödenebilecek

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” için başvurular 10 Kasım itibarıyla başladı. Proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilerek vatandaşlara uygun şartlarda ev sahibi olma imkânı sağlanacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

TOKİ başvurularında ödeme işlemleri, yetkili banka şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası, bu süreçte yetkilendirilen kurumlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar, başvuru ücretini bu bankaların şubeleri, ATM’leri veya internet bankacılığı üzerinden EFT, havale ya da nakit transferi ile yapabiliyor.

E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ise farklı bir sistem uygulanıyor. Başvuru tamamlandıktan sonra, TOKİ tarafından özel olarak oluşturulan bir hesap bilgisi başvuru sahibine kısa mesaj (SMS) yoluyla iletiliyor. Vatandaşlar, bu hesaba belirtilen tutarı yatırarak başvuru sürecini tamamlıyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK 2025?

10 kasım 2025 itibarıyla TOKİ başvuru ücretleri, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden yatırılacak. Bu üç banka, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yetkili olarak belirlendi. Vatandaşlar, ödemelerini banka gişeleri, ATM’ler veya internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. EFT ya da havale yoluyla da başvuru bedeli yatırılabiliyor.

Yetkili banka şubelerine doğrudan yapılan başvurularda, T.C. kimlik numarası sınırlaması bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda ilk beş gün kimlik numarasının son hanesine göre başvuru alınacak. Başvurular 18 Aralık’ta e-Devlet üzerinden, 19 Aralık’ta ise banka şubelerinden sona erecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ KREDİ KARTI İLE ÖDENİR Mİ?

TOKİ başvuru ücretleri nakit veya hesap transferi yoluyla kabul ediliyor. Vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubelerine giderek ya da bu bankaların dijital kanalları üzerinden EFT veya havale yöntemiyle başvuru ücretini yatırabiliyor. Ön başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, başvuru sahibine SMS ile özel bir hesap numarası gönderiliyor ve ödeme yalnızca bu hesaba havale veya EFT yoluyla yapılabiliyor.