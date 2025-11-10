TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlar? Sözleşme tarihini takip eden ay başlıyor

Türkiye genelinde hayata geçirilen “Yüzyılın Konut Projesi” için başvuru süreci 10 Kasım itibarıyla başladı. Proje kapsamında Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım şubeleri ile e-Devlet üzerinden başvurular alınacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında inşa edilecek sosyal konutlar için taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. TOKİ tarafından yayımlanan bilgilendirme formunda, “Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır” ifadesi yer aldı. Buna göre, hak sahibi olan vatandaşlar konut sözleşmesini imzaladıktan sonraki ay taksit ödemelerini yapmaya başlayacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez artırılacak. Artış oranı, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdare tarafından belirlenecek. İlk dönemsel artış, sözleşme imzalama tarihine göre TOKİ tarafından tespit edilecek.

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ?

TOKİ konutlarında taksitler sabit olmayacak. Her yıl iki kez, ocak ve temmuz aylarında belirlenen Memur Maaş Artış Oranı doğrultusunda taksit tutarları güncellenecek. Bu artış, hem kalan borç bakiyesi hem de aylık ödemeler için geçerli olacak.

Proje kapsamında satışa sunulacak konutların fiyatları 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle devlet güvencesiyle satılacak. İstanbul’da taksitler 7 bin 313 liradan, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlayacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında başvurular 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında alınacak. E-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek. Başvuruların ilk 5 gününde sistem yoğunluğunu önlemek için T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvuru yapılabilecek. 15 Kasım’dan itibaren ise tüm vatandaşlar kimlik numarasına bakılmaksızın başvuru yapabilecek.

Proje kapsamında ihale süreci kasım ayında başlayacak ve ilk kura çekimleri aralık ayında gerçekleştirilecek. Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ise başvuru bedeli ödemeden sadece banka şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecek.