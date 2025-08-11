Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yandex Maps ve Navigasyon, İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerini gösteriyor

Yandex'in yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte Maps ve Navigasyon uygulamaları artık toplu taşıma araçlarının ücretlerini de gösterecek. Özellik sadece İstanbul'da kullanılabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yandex Maps ve Navigasyon, İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerini gösteriyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 14:51

Türkiye, 'da yaşayan ve kullanan vatandaşların çok işine yarayacak bir uygulama başlattı. Navigasyon ihtiyaçlarını Yandex Maps ve Yandex Navigasyon uygulamaları ile gideren kullanıcılar, artık , otobüs ve benzeri toplu ulaşım araçlarının ücretlerini de görebilecek.

Donanım Haber'in haberine göre, Yandex Maps ve Navigasyon uygulamaları, toplu ulaşım hatları için rota planlaması yapan kullanıcılara hangi hatları kullanmaları gerektiğini gösteriyordu. Bu özelliği bir adım öteye taşıyan şirket, artık yolculukların toplam maliyetini de söyleyecek.

Yandex Maps ve Navigasyon, İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerini gösteriyor

ÜCRET BİLGİLERİ RESMİ KAYNAKLARDAN ALINIYOR

Yeni özelliğin bizzat İETT, İstanbulkart, Marmaray ve Şehir Hatları gibi resmi toplu taşıma operatörlerinden alınan verilere dayandığı bilgisi paylaşıldı. Böylece kullanıcıların, her bir ulaşım adımının ayrı ayrı ücret bilgisini ve toplam yolculuk fiyatını kolaylıkla görebileceği ifade edildi.

Yandex Maps ve Navigasyon, İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerini gösteriyor

YANDEX KULLANICILARINA 100 TL HEDİYE KREDİ

Yandex, İstanbul'daki kullanıcılarına ayrıca bir kampanya da duyurdu. Uygulamanın varsayılan arama motoru olarak Yandex'i ayarlayan kullanıcılara, İstanbulkart veya İDO'da kullanabilecekleri 100 TL'lik hediye bakiye verileceği duyuruldu.

Yandex Maps ve Navigasyon, İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerini gösteriyor

YENİLİK HEM IOS HEM DE ANDROID İÇİN YAYINLANDI

Yeni özelliklerin iOS ve Android cihazları için güncellenmiş Yandex Maps ve Yandex Navigasyon uygulamalarında aktif hale geldiğini belirtmekte fayda var. Google Play ve App Store üzerinden uygulamalarınızı güncelleyerek, toplu taşıma ücretlerini görebileceğiniz özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.

Uygulama içerisinde, nereden nereye gideceğinizi seçtikten sonra, ulaşım seçenekleri arasında toplu taşımayı seçtiğinizde, rota planlaması otomatik olarak yapılıyor ve hangi araca ne kadar ödeyeceğinizi görüyorsunuz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akıllı saatler sizi yanıltıyor! Gerçekleri öğrenince bakış açınız değişecek
Microsoft açıkladı! 2030'da bu iki teknoloji hayatımızdan silinecek

Sıkça Sorulan Sorular

Yandex, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerini nasıl gösteriyor?
Yandex Maps ve Navigasyon uygulamaları, İstanbulkart, İETT, Marmaray ve Şehir Hatları gibi resmi kaynaklardan alınan verilerle, toplu taşıma ücretlerini kullanıcılara sunuyor.
ETİKETLER
#iett
#toplu taşıma
#metro
#İstanbul
#Yandex
#Yandex Maps
#Yandex Navigasyon
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.