Yandex Maps ve Navigasyon, İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerini gösteriyor

Yandex Türkiye, İstanbul'da yaşayan ve toplu taşıma kullanan vatandaşların çok işine yarayacak bir uygulama başlattı. Navigasyon ihtiyaçlarını Yandex Maps ve Yandex Navigasyon uygulamaları ile gideren kullanıcılar, artık metro, otobüs ve benzeri toplu ulaşım araçlarının ücretlerini de görebilecek.

Donanım Haber'in haberine göre, Yandex Maps ve Navigasyon uygulamaları, toplu ulaşım hatları için rota planlaması yapan kullanıcılara hangi hatları kullanmaları gerektiğini gösteriyordu. Bu özelliği bir adım öteye taşıyan şirket, artık yolculukların toplam maliyetini de söyleyecek.

ÜCRET BİLGİLERİ RESMİ KAYNAKLARDAN ALINIYOR

Yeni özelliğin bizzat İETT, İstanbulkart, Marmaray ve Şehir Hatları gibi resmi toplu taşıma operatörlerinden alınan verilere dayandığı bilgisi paylaşıldı. Böylece kullanıcıların, her bir ulaşım adımının ayrı ayrı ücret bilgisini ve toplam yolculuk fiyatını kolaylıkla görebileceği ifade edildi.

YANDEX KULLANICILARINA 100 TL HEDİYE KREDİ

Yandex, İstanbul'daki kullanıcılarına ayrıca bir kampanya da duyurdu. Uygulamanın varsayılan arama motoru olarak Yandex'i ayarlayan kullanıcılara, İstanbulkart veya İDO'da kullanabilecekleri 100 TL'lik hediye bakiye verileceği duyuruldu.

YENİLİK HEM IOS HEM DE ANDROID İÇİN YAYINLANDI

Yeni özelliklerin iOS ve Android cihazları için güncellenmiş Yandex Maps ve Yandex Navigasyon uygulamalarında aktif hale geldiğini belirtmekte fayda var. Google Play ve App Store üzerinden uygulamalarınızı güncelleyerek, toplu taşıma ücretlerini görebileceğiniz özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.

Uygulama içerisinde, nereden nereye gideceğinizi seçtikten sonra, ulaşım seçenekleri arasında toplu taşımayı seçtiğinizde, rota planlaması otomatik olarak yapılıyor ve hangi araca ne kadar ödeyeceğinizi görüyorsunuz.