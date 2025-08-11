Akıllı saatler sizi yanıltıyor! Gerçekleri öğrenince bakış açınız değişecek

Eğer gün içinde stres seviyenizi ölçmek gibi işlemler için akıllı saatleri kullanıyorsanız, bu cihazlara olan güveninizi sorgulatacak bir araştırma ortaya çıktı. Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaya göre, akıllı saatler kullanıcıların stres düzeyini doğru bir şekilde anlayamıyor.

Çalışmada 3 ay boyunca 800 genç yetişkin, "Garmin Vivosmart 4" model akıllı saatlerle izlendi. Katılımcılardan günde 4 kez stres, yorgunluk ve uyku durumlarını bildirmeleri istendi.

SAATİN ÖLÇTÜĞÜ İLE KATILIMCILARI BEYANLARI FARKLI ÇIKTI

Buna göre, saatlerin ölçtüğü stres düzeyleri ile katılımcıların beyanları arasında "neredeyse sıfır" düzeyinde ilişkinin bulunduğu belirlendi. Katılımcıların dörtte biri için ise akıllı saatler, stresli ya da stressiz hissettiklerini beyan ettikleri anda tam tersini gösterdi.

Araştırmada, yorgunluk ölçümlerinin stres ölçümlerine göre biraz daha doğru olduğu, uyku süresinin ise katılımcıların hissettiği dinlenmişlik düzeyiyle daha güçlü ilişki gösterdiği tespit edildi. Ancak uyku verilerinin de yalnızca uyku süresini yansıttığı, uyku kalitesiyle ilgili doğrudan bilgi vermediği vurgulandı.

Klinik Psikoloji Bölümü'nden Doç. Eiko Fried, yaptığı açıklamada "Kalp atış hızı ölçümü, duygusal durumu belirlemek için yeterli değil. Kalp atışınız, kaygı dışında mutluluk ya da heyecanla da artabilir." ifadelerini kullandı.

"AKILLI SAATİNİZE GÖRE YAŞAMAYIN"

Fried, araştırma sonuçlarının giyilebilir cihaz verilerinin zihinsel durumlara ilişkin bulguları hakkında önemli soruları gündeme getirdiğini belirterek, "Dikkatli olun ve akıllı saatinize göre yaşamayın. Bunlar, tıbbi cihazlar değil tüketici ürünleridir." uyarısında bulundu.

Araştırma, "Journal of Psychopathology and Clinical Science" dergisinde yayımlandı.