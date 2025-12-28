TÜRASAŞ imzalı sarnıç vagonlar orduya teslim edildi: Bakan Uraloğlu'ndan "lojistik güç" vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen yeni sarnıç yük vagonlarını duyurdu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ZACENS tipi sarnıç vagonları, Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "UAIS tipi askeri tank taşıma vagonlarının ardından yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız yeni yük vagonlarımız enerji kaynaklarının nakliyesinde kritik rol oynayarak ordumuzun lojistik gücüne güç katacak" dedi.

VAGONLAR MSB'YE TESLİM EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde üretilen ZACENS tipi sarnıç yük vagonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uraloğlu, sivil taşımacılık alanındaki üretimlerin yanı sıra savunma sanayiine yönelik çalışmalarla da öne çıkan TÜRASAŞ’ın, bu kez ordunun lojistik gücüne katkı sağlayacak önemli bir üretimi daha başarıyla tamamladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ZACENS tipi sarnıç akaryakıt ve ikmal vagonlarının Milli Savunma Bakanlığına (MSB) teslim edildiğini açıkladı.

TÜRASAŞ tarafından üretilen 9 adet ZACENS tipi sarnıç vagonunun Milli Savunma Bakanlığı’na teslim edildiğini duyuran Uraloğlu, "UAIS tipi askeri tank taşıma vagonlarının ardından yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız yeni yük vagonlarımız enerji kaynaklarının nakliyesinde kritik rol oynayarak ordumuzun lojistik gücüne güç katacak. Bu vagonlar, akaryakıt ikmalinde ve NATO POL tesislerinin operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlandı." dedi.

ZACENS tipi vagonların uluslararası standartlara uygun olarak, akaryakıt ve sıvı malzemelerin güvenli taşınması ve depolanması amacıyla geliştirildiğini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demiryolu araçlarımızla sadece şehirlerarası taşımacılığı değil, aynı zamanda ordumuzun kritik operasyonel ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyoruz. Yerli ve milli çözümlerle geliştirilen bu vagonlar, askeri lojistikte kesintisiz bir tedarik zinciri oluşturacak, enerji kaynaklarının sevkiyatında da büyük rol oynayacak."