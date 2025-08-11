Menü Kapat
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
TGRT Haber
30°
Teknoloji
Bu böceği görürseniz hemen harekete geçin! Bahçe ve evler için büyük tehdit

Asya kökenli istilacı tür 'kahverengi kokarca' böceği, tarım ürünlerine ve evlere verdiği zararla dünyanın farklı bölgelerinde hızla yayılıyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu süreci hızlandırabileceğini belirtiyor.

Bu böceği görürseniz hemen harekete geçin! Bahçe ve evler için büyük tehdit
Bilimsel adı halyomorpha halys olan kahverengi kokarca böceği, altı bacaklı, yuvarlak gövdeli ve kalkanı andıran sırt yapısına sahip küçük bir türüdür. Ortalama 1,8 cm boyutundaki bu böcekler, tehdit altında keskin ve rahatsız edici bir koku salgılar.

Bu böceği görürseniz hemen harekete geçin! Bahçe ve evler için büyük tehdit

ASYA’DAN DÜNYAYA YAYILDI

Japonya, Çin, Kore ve Tayvan kökenli bu tür, kargo taşımacılığıyla Amerika ve Avrupa’ya taşındı. ABD’de ilk kez 1996’da görülen böcek, kısa sürede 44 eyalete yayıldı. İngiltere’deki ilk tespit ise 2021’de yapıldı. Türkiye'de ise ve Orman Bakanlığı ise Karadeniz ve Marmara başta olmak üzere birçok bölgede Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) ile mücadele kapsamında biyolojik kontrol programı başlattı.

Bu böceği görürseniz hemen harekete geçin! Bahçe ve evler için büyük tehdit
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YAYILMAYI HIZLANDIRIYOR

Uzmanlara göre, böceğin yaşam alanlarını genişletiyor. 2100’lerin başında İsviçre’nin yarısının bu tür için uygun hale gelebileceği öngörülüyor. Daha sıcak kışlar, böceklerin yeni bölgelere yerleşmesini kolaylaştırıyor.

Bu böceği görürseniz hemen harekete geçin! Bahçe ve evler için büyük tehdit

TARIMA BÜYÜK ZARAR VERİYOR

Kahverengi kokarca böcekleri sebze, meyve ve üzüm bağlarında ciddi hasara yol açıyor. ABD’de 2010’da elma üreticileri yaklaşık 40 milyon dolar kayıp yaşadı. Üzümlere verdiği zarar, şarap üretimini de tehdit ediyor.

Bu böceği görürseniz hemen harekete geçin! Bahçe ve evler için büyük tehdit
MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Tamamen yok edilmeleri zor olsa da, bireysel önlemlerle zararları azaltmak mümkün. Bahçelerde yabani otların temizlenmesi, saklanma alanlarının ortadan kaldırılması ve kaolin kili çözeltisi gibi doğal kovucuların kullanılması öneriliyor. Ayrıca evlerde kapı ve pencere boşluklarının kapatılması da etkili bir yöntem.

