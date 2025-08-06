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SuperFresh, “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi kapsamındaki staj programıyla gençlere ilham oldu

SuperFresh’in “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi bu kez gençlere ilham oldu. Proje kapsamında bu yıl ilk kez üniversite öğrencilerine yönelik staj programı düzenlendi. Program,  gençleri tarımın geleceğine hazırlarken sektörde sürdürülebilir istihdamın da temellerini atmayı hedefledi.

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SuperFresh, “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi kapsamındaki staj programıyla gençlere ilham oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 13:18

Türkiye’nin lider dondurulmuş gıda markası SuperFresh, tarımda fırsat eşitliğini desteklemek ve kadın emeğini görünür kılmak amacıyla hayata geçirdiği “Tarımın Kadın Yıldızları” projesiyle bu kez rotasını gençlere çevirdi. Sosyal etki alanını her geçen gün genişleten proje kapsamında, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen ilk programı 1-31 Temmuz tarihleri arasında başarıyla tamamlandı.

Staj programı, SuperFresh’in proje ortağı olan ve teknolojilerinde öncü sosyal girişim TABİT iş birliğiyle, Aydın’daki Akıllı Köy Çiftçi Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mühendislik, ziraat, işletme, veterinerlik ve doğa bilimleri alanlarında eğitim gören gençler doğanın kalbine konuk oldu. Katılımcılar staj programı süresince dönüşümlü görevler üstlenerek hem teknik bilgi hem de saha deneyimi kazandı.

SuperFresh, “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi kapsamındaki staj programıyla gençlere ilham oldu

Geleneksel Tarımın Geleceği Gençlerle Buluştu

Çoğunlukla aile mesleği olarak aktarılan çiftçiliğe yeni bir bakış açısı kazandırmak ve gençlere ilham vererek onları tarımın geleceğinde aktif roller üstlenmeye teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen program; tarım sektöründe iş gücünün sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefledi. Tarımı yalnızca teorik bilgilerle değil, sahada deneyimleyerek öğrenen gençler, çiftçilerle bire bir çalışarak geleneksel çiftçilik anlayışını çağdaş bilgilerle harmanladı. Katılımcılar; girişimcilik, pazarlama, sunum teknikleri, yapay zeka, finansal okuryazarlık, dijital iletişim ve proje yönetimi gibi birçok alanda eğitim aldı. Ayrıca kariyer gelişimini destekleyen insan kaynakları içerikleriyle donanımlarını artırdı.

SuperFresh, “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi kapsamındaki staj programıyla gençlere ilham oldu

Mert Altınkılınç: “Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için gençlere yatırım yapmak kıymetli”

Daha sürdürülebilir bir gelecek için tüm paydaşları ve değer zincirini kapsayan projelere imza attıklarını vurgulayan Besler CEO’su Mert Altınkılınç staj programına ilişkin şunları söyledi: “Besler çatısı altında bulunan SuperFresh markamızın öncülüğünde, 2022'de başlattığımız ‘Tarımın Kadın Yıldızları’ projemiz ile şimdi de tarımın geleceğine yön verecek gençlerimizi destekliyoruz. Tabit iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu staj programı sayesinde gençler, teknolojinin tarımdaki dönüştürücü etkisini sahada deneyimleme fırsatı buldu. Sürdürülebilir tarım sadece çevresel değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm gerektiriyor. Bu dönüşümün en kritik boyutlarından biri ise tarımsal iş gücünün devamlılığını sağlamak ve sektörde genç istihdamını artırmak. Biz bu programla yalnızca bilgi paylaşmadık, bir gelecek inşa etmeye başladık. İlkini başarıyla tamamladığımız bu staj programını büyüterek sürdürmeye ve tarımı dönüştürecek gençlerin yanında yer almaya devam edeceğiz.”

ETİKETLER
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#Sürdürülebilir Tarım
#Besler
#Superfresh
#Tabit
#Ekonomi
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