OpenAI’de “korku filmi gibi” iş ilanı

ALTMAN KABUL EDİYOR, SINIRI ÇİZİYOR

Sam Altman, iş ilanına eşlik eden açıklamalarında modellerin ruh sağlığına zarar verebileceğini ve güvenlik açıkları barındırabildiğini açıkça kabul ediyor. Ancak bir noktaya da özellikle dikkat çekiyor: “Eğer hedef hiç zarar vermemek olsaydı, ChatGPT ve Sora’yı tamamen kapatmak en hızlı çözüm olurdu.”

İşte “hazırlıklar başkanı”, tam olarak bu ince çizgide yürümek zorunda kalacak. Modellerin istenmeyen yeteneklerini tespit edecek, riskleri sınıflandıracak ve ürünlerin piyasada kalmasına izin veren çerçeveyi çizecek.