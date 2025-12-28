Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

OpenAI’de “korku filmi gibi” iş ilanı

Aralık 28, 2025 15:22
1
OpenAI’de “korku filmi gibi” iş ilanı

Sam Altman’ın bizzat duyurduğu “hazırlıklar başkanı” pozisyonu, yüksek maaşı kadar taşıdığı riskler ve sorumluluklarla da tartışma başlattı.

“Bu iş stresli olacak ve neredeyse ilk günden itibaren derin sulara atlayacaksınız.”

2
OpenAI’de “korku filmi gibi” iş ilanı

Bu çarpıcı sözler, Sam Altman’a ait. Altman, X üzerinden yaptığı paylaşımla OpenAI’nin yeni açtığı “head of preparedness”, yani Türkçesiyle “hazırlıklar başkanı” pozisyonunu böyle tanımladı. Yıllık 555 bin dolarlık maaş teklif edilen bu koltuk, daha ilan aşamasında teknoloji dünyasında ciddi bir tartışma başlattı.

3
OpenAI’de “korku filmi gibi” iş ilanı

GÜVENLİĞİN EN KRİTİK MASASI

İş ilanına bakılırsa bu pozisyon, OpenAI’nin güvenlik sistemleri içindeki hazırlık programının tamamından sorumlu olacak. Hedef net: Yapay zekâ modellerinin gerçek dünyada “amaçlandığı gibi” davranmasını sağlamak. Yani riskleri önceden görmek, olası zararları sınırlamak ve ortaya çıkan yeni tehditlere karşı sistemi sürekli güncel tutmak. Kâğıt üzerinde mantıklı. Ama iş pratiğe gelince, tablo o kadar da sade değil.

4
OpenAI’de “korku filmi gibi” iş ilanı

TARTIŞMALI ÖRNEKLER HAFIZALARDA

2025 yılı boyunca ChatGPT’nin hukuki belgelerde gerçeğe aykırı bilgiler üretmesi, yüzlerce Federal Trade Commission şikâyetine konu olması ve bazı kullanıcıların ruh sağlığını olumsuz etkilediği iddiaları sık sık gündeme geldi. Giyinik kadın fotoğraflarının bikini görsellerine dönüştürülmesi gibi vakalar ise tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı.

5
OpenAI’de “korku filmi gibi” iş ilanı

SORA GERİ ADIM ATTI

Benzer bir tablo OpenAI’nin video üretim aracı Sora için de geçerli oldu. Kötüye kullanımı engelleyemeyen şirket, tarihi figürler konusunda frene basmak zorunda kaldı. Öyle ki Martin Luther King Jr. gibi isimlerin yer aldığı videolar tamamen devre dışı bırakıldı.

6
OpenAI’de “korku filmi gibi” iş ilanı

DOSYALAR ARTIK MAHKEMEDE

Bazı olaylar artık yalnızca etik tartışma başlığı altında kalmıyor. Adam Raine’in ailesinin açtığı ve ChatGPT yönlendirmelerinin ölümle sonuçlandığının iddia edildiği dava bunlardan biri. Bu dosyada OpenAI avukatları, sorumluluğun kullanıcıların kural ihlallerinden kaynaklanmış olabileceğini savunuyor. Bu da şirketin “kötüye kullanım” argümanını ne kadar merkeze koyduğunu GÖSTERİYOR.

7
OpenAI’de “korku filmi gibi” iş ilanı

ALTMAN KABUL EDİYOR, SINIRI ÇİZİYOR

Sam Altman, iş ilanına eşlik eden açıklamalarında modellerin ruh sağlığına zarar verebileceğini ve güvenlik açıkları barındırabildiğini açıkça kabul ediyor. Ancak bir noktaya da özellikle dikkat çekiyor: “Eğer hedef hiç zarar vermemek olsaydı, ChatGPT ve Sora’yı tamamen kapatmak en hızlı çözüm olurdu.”

İşte “hazırlıklar başkanı”, tam olarak bu ince çizgide yürümek zorunda kalacak. Modellerin istenmeyen yeteneklerini tespit edecek, riskleri sınıflandıracak ve ürünlerin piyasada kalmasına izin veren çerçeveyi çizecek.

8
OpenAI’de “korku filmi gibi” iş ilanı

GÜVENLİK KADAR GELİR BASKISI

Bu koltuğun yükü sadece güvenlikle sınırlı değil. OpenAI’nin ciddi bir gelir baskısı altında olduğu da biliniyor. Altman, şirketin yıllık gelirini 13 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkça dile getiriyor. Yeni tüketici cihazları, henüz var olmayan platformlar ve “bilimi otomatikleştirecek” sistemler bu planın önemli parçaları.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.