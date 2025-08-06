Microsoft açıkladı! 2030'da bu iki teknoloji hayatımızdan silinecek

Teknoloji dünyasında yıllardır tartışılan bir konu var: klavye ve fare ne zamana kadar hayatımızda olmaya devam edecek? Her ne kadar defalarca alternatiflerle yer değiştirmeye çalışılsa da, hâlâ bilgisayar kullanımının temel taşları olmayı sürdürüyorlar. Ancak Microsoft, her iki cihazın da sonuna yaklaşıldığını düşünüyor. Hem de sadece beş yıl içinde.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un YouTube kanalında yayınlanan "2030 Vision" başlıklı videoda, şirketin Kurumsal Başkan Yardımcısı David Weston, Windows'un geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Weston'a göre, 2030'a geldiğimizde klavye ve fareyle bilgisayar kullanmak, bugünün gençleri için DOS işletim sistemini kullanmak kadar yabancı bir deneyim olacak.

BİLGİSAYARLARI KONUŞARAK KONTROL EDECEĞİZ

Bu oldukça radikal bir tahmin ve şu soruyu gündeme getiriyor: Klavye ve fare olmayacaksa, bilgisayarları nasıl kontrol edeceğiz? David'e göre fiziksel bilgisayar ve klavye gibi cihazlara olan bağımlılığımızı sona erdirmenin anahtarı konuşma.

"Gözlerimizi daha az kullanacağız ve bilgisayarlarla daha çok konuşacağız" diyen David, gelecekteki Windows ve diğer Microsoft işletim sistemlerinin, hem görsel hem işitsel olarak çok modlu (multimodal) şekilde kullanıcılarla etkileşime geçeceğine gerçekten inandığını belirtti.

Bilgisayarların ne gördüğümüzü görebileceğini, ne duyduğumuzu duyabileceğini dile getiren David, "Ve çok daha karmaşık işleri yerine getirmesini ona konuşarak söyleyebileceğiz. Bu yüzden bunun çok daha doğal bir iletişim şekli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.