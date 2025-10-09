Bir ülkenin hafızası silindi! 858 TB’lık bilgi kayıp

Güney Kore hükümeti, Daejeon'daki bir veri merkezinde çıkan yangında kritik bir sabit diskin yok olmasının ardından 858 terabaytlık bilgiyi kalıcı olarak kaybetmiş olabilir. DCD'nin haberine göre, 26 Eylül'de Daejeon kentinde bulunan Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi (NIRS) veri merkezinde meydana gelen pil yangını, ülkedeki devlet hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açtı.

G-DRİVE'A ELVEDA MI?

Veri merkezinin onarımı sürerken, yetkililer hükümetin G-Drive sisteminde saklanan verilerin geri getirilemeyeceğinden endişe ediyor. G-Drive (Government Drive), Google ürünü olmayan, devlet çalışanlarının belgelerini ve diğer dosyalarını saklamak için kullandıkları bir sistemdi.

Her çalışana 30 GB depolama alanı tahsis ediliyordu. The Chosun gazetesinin haberine göre, bu disk yangında tamamen yok olan 96 sistemden biriydi ve yedekleme sistemi bulunmuyordu.

Bir yetkili şunları söyledi: "G-Drive'ın kapasitesi çok büyük olduğu için yedekleme sistemi oluşturulamadı. Geriye kalan 95 sistemin çevrim içi veya çevrim dışı yedek verileri mevcut." Bazı devlet daireleri G-Drive'a bağımlı olmasa da kullanan kurumlar yangının ardından ağır şekilde etkilendi.

Personel Yönetimi Bakanlığı'ndan bir kaynak, "Çalışanlar tüm iş materyallerini G-Drive'a kaydedip gerektiğinde kullanıyorlardı. Ancak şu anda operasyonlar durma noktasında" ifadelerini kullandı. Cumartesi itibarıyla, etkilenen 647 ağdan yalnızca 115'i yeniden faaliyete geçti; bu da yüzde 17,8'lik bir toparlanma oranına karşılık geliyor.

Tam iyileşmenin bir ay sürmesi bekleniyor. Hükümet ise en kritik hizmetler için alternatif çözümler sunacağını açıkladı.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel medya kuruluşu The Dong-A Ilbo'nun haberine göre, veri merkezinin restorasyon çalışmalarını denetleyen bir devlet memurunun bir binadan atlayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. 56 yaşındaki adam 3 Ekim Cuma günü saat 10.50'de Sejong Şehrindeki hükümet kompleksinin merkez binası yakınlarında kalp krizi geçirmiş olarak bulundu.