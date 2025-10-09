The Traitors Türkiye'nin sunucu Giray Altınok oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Büyük ödülü kazanmak için iki ayrı grupta yarışan ünlü isimler, izleyicine eğlenceli anlar yaşatıyor. Realite şov programı olan The Traitors Türkiye'nin çekimleri Brezilya'da başlayacak ve sunuculuğu ise Giray Altınok üstlenecek.
Belçika'da bir şatoda çekilecek olan, 20 ünlünün yarışacağı 'The Traitors Türkiye'nin sunucusu Giray Altınok oldu.
D.I.S.C.O.,Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın baş rollerde yer aldığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı yeni bir yerli film olarak karşımız çıkmaya hazırlanıyor.