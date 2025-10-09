The Traitors Türkiye'nin sunucu Giray Altınok oldu

Büyük ödülü kazanmak için iki ayrı grupta yarışan ünlü isimler, izleyicine eğlenceli anlar yaşatıyor. Realite şov programı olan The Traitors Türkiye'nin çekimleri Brezilya'da başlayacak ve sunuculuğu ise Giray Altınok üstlenecek.

GİRAY ALTINOK THE TRAITORS'UN SUNUCUSU OLDU

Belçika'da bir şatoda çekilecek olan, 20 ünlünün yarışacağı 'The Traitors Türkiye'nin sunucusu Giray Altınok oldu.

GİRAY ALTINOK'TAN PEŞ PEŞE PROJELER

D.I.S.C.O.,Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın baş rollerde yer aldığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı yeni bir yerli film olarak karşımız çıkmaya hazırlanıyor.