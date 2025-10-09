Menü Kapat
Gündem
İstanbullular dikkat! Mesai çıkışı sağanak yağış trafiği kilitledi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, iş çıkış saatinde trafiği artırdı. TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda araçlar zaman zaman dur kalklarla ilerliyor.

İstanbullular dikkat! Mesai çıkışı sağanak yağış trafiği kilitledi
Haber Merkezi
09.10.2025
09.10.2025
Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından 'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Megakentte, yağışla birlikte iş çıkış saatinin yaklaşmasıyla yoğunluğunda artış yaşandı.

Avrupa Yakası'nda Otoyolu'nun Edirne yönünde Bahçeşehir'de başlıyor. Mahmutbey Gişeleri'ne kadar devam eden yoğunluk, sonrasında yerini akıcı trafiğe bırakıyor.

Otoyolun devamında Hasdal Kavşağı'na gelindiğinde bu kez trafiği başlıyor. Buradaki yoğunluk köprü sonrasında da devam ediyor.

İstanbullular dikkat! Mesai çıkışı sağanak yağış trafiği kilitledi

Aynı yakada Karayolu Ankara yönünde akıcı bir trafik hakim.

Okmeydanı sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği başlıyor.

Anadolu Yakası'na geçildiğinde akış hızlanırken, Kozyatağı sonrasında yoğunluk bir kez daha artıyor.

İstanbullular dikkat! Mesai çıkışı sağanak yağış trafiği kilitledi

ANADOLU YAKASI TEM'DE YOĞUN TRAFİK

Anadolu Yakası'nda Edirne yönünde TEM trafiği Samandıra'dan başlıyor. Ataşehir sapağına kadar devam eden trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru Kavacık'ta bir kez daha yavaşlıyor.

Köprü geçişi sonrasında Mahmutbey Gişeleri'ne kadar herhangi bir problem bulunmuyor.

İstanbullular dikkat! Mesai çıkışı sağanak yağış trafiği kilitledi

D-100'DE KÖPRÜ GİRİŞİ DURDU

Anadolu Yakası D-100'de, Edirne yönünde Maltepe ile Kozyatağı arası çok yoğun. Köprüye giriş trafiği Uzunçayır'da başlıyor.

Sonrasında ise Cevizlibağ'da duran trafik, aralıklarla Avcılar'a kadar etkili oluyor.

Saat 16.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

