18°
Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

İstanbul'da trafik haftanın ilk iş gününde kilit! Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

İstanbul'da her zaman olduğu gibi haftanın ilk iş gününde trafik adeta durma noktasına geldi. Sabahın erken saatlerinde ana arter, caddeler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da trafik haftanın ilk iş gününde kilit! Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor
06.10.2025
06.10.2025
09:24

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluğu haritasına göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, 'nda yüzde 81'e, kent genelinde yüzde 72'ye kadar çıktı.

D-100 KİLİT

Avrupa Yakası'nda; kara yolunda Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ile Mecidiyeköy'de her iki yönde araçlar durma noktasına geldi.

İstanbul'da trafik haftanın ilk iş gününde kilit! Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

TRAFİK BASIN EKSPRES'TEN MAHMUTBEY'E KADAR UZANIYOR

Basın Ekspres Yolu ile Haramidere Bağlantı Yolu'ndan oluşan trafik yoğunluğu Mahmutbey'e kadar sürüyor. Ispartakule'deki gişelerde devam eden istasyon yenileme çalışmaları kapsamında bölgede trafik yoğunluğu var.

İstanbul'da trafik haftanın ilk iş gününde kilit! Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

ANADOLU YAKASI DA KİLİT

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Göztepe'den başlayan trafik, aralıklarla Kartal'a kadar etkili oluyor. Avrasya Tüneli'nin girişleri ile Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı'nda araçlar ağır ilerliyor.

İstanbul'da trafik haftanın ilk iş gününde kilit! Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Ataşehir, Edirne yönünde de Sultanbeyli-Çamlıca Gişeleri arası trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'e kadar uzanıyor.

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu: Bugün hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?
