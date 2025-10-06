İstanbul'da trafik haftanın ilk iş gününde kilit! Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluğu haritasına göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 81'e, kent genelinde yüzde 72'ye kadar çıktı.

D-100 KİLİT

Avrupa Yakası'nda; D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ile Mecidiyeköy'de her iki yönde araçlar durma noktasına geldi.

TRAFİK BASIN EKSPRES'TEN MAHMUTBEY'E KADAR UZANIYOR

Basın Ekspres Yolu ile TEM Otoyolu Haramidere Bağlantı Yolu'ndan oluşan trafik yoğunluğu Mahmutbey'e kadar sürüyor. Ispartakule'deki gişelerde devam eden istasyon yenileme çalışmaları kapsamında bölgede trafik yoğunluğu var.

ANADOLU YAKASI DA KİLİT

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Göztepe'den başlayan trafik, aralıklarla Kartal'a kadar etkili oluyor. Avrasya Tüneli'nin girişleri ile Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı'nda araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Ataşehir, Edirne yönünde de Sultanbeyli-Çamlıca Gişeleri arası trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'e kadar uzanıyor.