Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Antalya'daki lüks otele ateş açtılar! Kıyafetlerini değiştirip kaçtılar

Antalya'da bulunan 5 yıldız otele motosikletli iki kişi silahlı saldırıda bulundu. Ateş açıldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken olayın ardından yapılan incelemede şüphelilerin boş bir arazide silahlarını atarak kıyafetlerini değiştirdikleri ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 17:34

İl Komutanlığı ekipleri, 23 Eylül Salı gecesi ilçesindeki 5 yıldızlı bir otele kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından ateş edilmesi olayıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Antalya'daki lüks otele ateş açtılar! Kıyafetlerini değiştirip kaçtılar

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda KOM, İstihbarat ve JASAT timlerince yürütülen titiz araştırmalar sonucunda, olaya karışan şahıslar kısa sürede tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonla, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler ile saldırıyı azmettirdiği belirlenen şüphelilerin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'daki lüks otele ateş açtılar! Kıyafetlerini değiştirip kaçtılar

BOŞ ARAZİDE KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Öte yandan, şüphelilerin olay sonrası kaçtıkları motosikletin bir arazi içerisinde terk edilmiş halde bulunduğu, olay anında giydikleri kıyafetler ile saldırıda kullandıkları silahların da toprağın üzerinde atılmış bir şekilde ele geçirildiği bildirildi.

Antalya'daki lüks otele ateş açtılar! Kıyafetlerini değiştirip kaçtılar

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Şüphelilerden ikisinin saldırı anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'daki lüks otele ateş açtılar! Kıyafetlerini değiştirip kaçtılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı: 3 yaralı
Silahlı saldırıda vuruldu! Sosyal medya paylaşımı yürek yaktı
ETİKETLER
#antalya
#jandarma
#manavgat
#şüpheli
#Otel Saldırısı
#Karakol
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.