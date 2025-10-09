Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Icardi sözleşmesi ne zaman bitiyor, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Arjantinli yıldızın sözleşmesi gündemde

Galatasaray'da sakatlığının ardından tekrardan sahalara dönen Mauro Icardi'nin sözleşmesi gündem oldu. Taraftarlar tarafından Icardi'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor, Galatasaray'dan ayrılacak mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Icardi'nin sözleşmesiyle ilgili Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Icardi sözleşmesi ne zaman bitiyor, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Arjantinli yıldızın sözleşmesi gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 17:16

'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon kapsamında oynanan Tottenham karşılaşmasında sakatlanmıştı. Çapraz bağ sakatlığı yaşayan yıldız forvet bu sezon tekrardan sahalara döndü.

Formu nedeniyle taraftarın eleştirisine maruz kalan 'nin Galatasaray'daki geleceği gündem oldu. Taraftarlar tarafından Icardi sözleşmesi ne zaman bitiyor, Galatasaray'dan ayrılacak mı sorularının cevapları merak ediliyor.

Icardi sözleşmesi ne zaman bitiyor, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Arjantinli yıldızın sözleşmesi gündemde

ICARDİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın Mauro Icardi ile 2026 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Arjantinli yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Icardi sözleşmesi ne zaman bitiyor, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Arjantinli yıldızın sözleşmesi gündemde

ICARDI GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Arjantin basınında yer alan habere göre Galatasaray, Icardi ile yenilemeyi düşünmüyor. Icardi'nin sezon sonunda ülkesine ve çocuklarının yanına dönmeyi düşündüğü ve menajeri aracılığıyla şimdiden takım arayışlarına başladığı iddia edildi.

Icardi sözleşmesi ne zaman bitiyor, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Arjantinli yıldızın sözleşmesi gündemde

NEO Spor'un YouTube kanalında geçtiğimiz günlerde yayınlanan videoda spor yorumcusu Serdar Ali Çeliker, Galatasaray ve Mauro Icardi arasındaki sürece değindi. Serdar Ali Çeliker açıklamasında "Galatasaray, Mauro Icardi ile sözleşme uzatmayacak ve Mauro Icardi'nin de tüm derdi bu demiştik. 'Aşkın olayım' güzel ama ayrılıklar da sevdaya dahil! Futbolda duygusallığa yer yok. Galatasaray yönetimi doğru bir şey yapıyor. Tamam sen bize geldin; müthiş şeyler kazandırdın, biz de seni çok sevdik ama aşkımız buraya kadar. Şöyle bir seçenek de olur. Biz seninle devam edelim ama 2.5 milyon Euro'dan, 2 yıllık kontrat yapalım. Yani 3 de değil, 2 yıllık. Kabul edersen kal, yoksa bizden buraya kadar." dedi.

Icardi sözleşmesi ne zaman bitiyor, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Arjantinli yıldızın sözleşmesi gündemde

MAURO ICARDİ GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ, KARNESİ

Icardi, Galatasaray kariyeri boyunca toplam 96 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 66 gol attı ve 22 asist yaptı.

Bu sezon ise Icardi, sarı-kırmızılı forma ile 9 maçta sahaya çıktı. Toplam 373 dakika süre alan Icardi 5 kere fileleri havalandırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı: Transfer süreci netlik kazandı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mauro Icardi için veda vakti! Menajerine kararını iletti
ETİKETLER
#galatasaray
#uefa avrupa ligi
#sakatlık
#sözleşme
#ayrılık
#Mauro Icardi
#Arjantinli Oyuncu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.