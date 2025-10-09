Icardi sözleşmesi ne zaman bitiyor, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Arjantinli yıldızın sözleşmesi gündemde

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanan Tottenham karşılaşmasında sakatlanmıştı. Çapraz bağ sakatlığı yaşayan yıldız forvet bu sezon tekrardan sahalara döndü.

Formu nedeniyle taraftarın eleştirisine maruz kalan Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği gündem oldu. Taraftarlar tarafından Icardi sözleşmesi ne zaman bitiyor, Galatasaray'dan ayrılacak mı sorularının cevapları merak ediliyor.

ICARDİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın Mauro Icardi ile 2026 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Arjantinli yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

ICARDI GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Arjantin basınında yer alan habere göre Galatasaray, Icardi ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyor. Icardi'nin sezon sonunda ülkesine ve çocuklarının yanına dönmeyi düşündüğü ve menajeri aracılığıyla şimdiden takım arayışlarına başladığı iddia edildi.

NEO Spor'un YouTube kanalında geçtiğimiz günlerde yayınlanan videoda spor yorumcusu Serdar Ali Çeliker, Galatasaray ve Mauro Icardi arasındaki sürece değindi. Serdar Ali Çeliker açıklamasında "Galatasaray, Mauro Icardi ile sözleşme uzatmayacak ve Mauro Icardi'nin de tüm derdi bu demiştik. 'Aşkın olayım' güzel ama ayrılıklar da sevdaya dahil! Futbolda duygusallığa yer yok. Galatasaray yönetimi doğru bir şey yapıyor. Tamam sen bize geldin; müthiş şeyler kazandırdın, biz de seni çok sevdik ama aşkımız buraya kadar. Şöyle bir seçenek de olur. Biz seninle devam edelim ama 2.5 milyon Euro'dan, 2 yıllık kontrat yapalım. Yani 3 de değil, 2 yıllık. Kabul edersen kal, yoksa bizden buraya kadar." dedi.

MAURO ICARDİ GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ, KARNESİ

Icardi, Galatasaray kariyeri boyunca toplam 96 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 66 gol attı ve 22 asist yaptı.

Bu sezon ise Icardi, sarı-kırmızılı forma ile 9 maçta sahaya çıktı. Toplam 373 dakika süre alan Icardi 5 kere fileleri havalandırdı.