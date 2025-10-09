Menü Kapat
17°
 | Baran Aksoy

Mauro Icardi için veda vakti! Menajerine kararını iletti

Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile sözleşmeyi yenilemeyi düşünmüyor... Arjantin basınında yer ala haberde; Icardi'nin ülkesine dönmek istediği ve menajerine bu kararını ilettiği öne sürüldü.

Mauro Icardi için veda vakti! Menajerine kararını iletti
Süper Lig ekiplerinden ’da sakatlığının ardından iyice formdan düşen konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Mauro Icardi için veda vakti! Menajerine kararını iletti

ICADI İLE SÖZLEŞME YENİLENMEYECEK

Sarı-kırmızılılar, bu sezon form düşüklüğü ve kilo fazlası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan yıldız golcü Mauro Icardi ile yenilemeyi düşünmüyor. Son maçlarda ısınmaya dahi çıkmayan Arjantinli futbolcu, bu tavrıyla soru işaretlerine neden oldu.

Mauro Icardi için veda vakti! Menajerine kararını iletti

MENAJERİNE KARARINI İLETTİ

basınında yer alan habere göre; Icardi'nin kalıcı olarak ülkesine ve çocuklarının yanına dönmeyi ciddi şekilde düşündüğü ve menajeri aracılığıyla şimdiden arayışlara başladığı öne sürüldü.

Mauro Icardi için veda vakti! Menajerine kararını iletti

MAURO ICARDI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Öte yandan Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 9 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 373 dakika sahada kalan 32 yaşındaki yıldız golcü, 5 golle skora etki etti.

