Mauro Icardi için veda vakti! Menajerine kararını iletti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da sakatlığının ardından iyice formdan düşen Mauro Icardi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ICADI İLE SÖZLEŞME YENİLENMEYECEK

Sarı-kırmızılılar, bu sezon form düşüklüğü ve kilo fazlası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan yıldız golcü Mauro Icardi ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyor. Son maçlarda ısınmaya dahi çıkmayan Arjantinli futbolcu, bu tavrıyla soru işaretlerine neden oldu.

MENAJERİNE KARARINI İLETTİ

Arjantin basınında yer alan habere göre; Icardi'nin kalıcı olarak ülkesine ve çocuklarının yanına dönmeyi ciddi şekilde düşündüğü ve menajeri aracılığıyla şimdiden arayışlara başladığı öne sürüldü.

MAURO ICARDI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Öte yandan Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 9 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 373 dakika sahada kalan 32 yaşındaki yıldız golcü, 5 golle skora etki etti.