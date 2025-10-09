Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş’ta 6 milyon euro endişesi! Sergen Yalçın geldi, yedek kulübesinden çıkamadı

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı'nın yerine oynatılacak isim konuşuluyor. Sergen Yalçın'ın sağ bekte yapacağı tercih merak ediliyor. Beşiktaş'ın bu sezon 6 milyon Euro yatırım yaptığı Taylan Bulut yedek kulübesinden çıkamadı. 19 yaşındaki oyuncunun takımdaki durumu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş’ta 6 milyon euro endişesi! Sergen Yalçın geldi, yedek kulübesinden çıkamadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 09:43

’ta ’ın göreve gelmesiyle kadroda yapılan değişiklikler gündemde. Yaz döneminde Sergen Yalçın gelmeden önce yerli kalitesini artırmak amacıyla transferler yapılmıştı. Beşiktaş Schalke 04'ten tam 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Taylan Bulut’u kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş’ta 6 milyon euro endişesi! Sergen Yalçın geldi, yedek kulübesinden çıkamadı

TAYLAN BULUT YEDEK KULÜBESİNDEN ÇIKAMADI

Siyah-beyazlı takıma katılan 19 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar toplamda 3 maçta 96 dakika oyunda kaldı. Gurbetçi yetenek Sergen Yalçın’ın kararları doğrultusunda ve sağ bek Gökhan Sazdağı’nın gelişiyle yedek kulübesine hapsoldu.

SVENSSON TERCİH EDİLEBİLİR

Gençlerbirliği maçında Gökhan Sazdağı, sarı kart cezası nedeniyle görev alamayacak. Teknik heyet o bölgede ile Taylan Bulut arasında tercih yapacak.

Beşiktaş’ta 6 milyon euro endişesi! Sergen Yalçın geldi, yedek kulübesinden çıkamadı

Gençlerbirliği maçında Taylan Bulut’un ilk 11’de olacağı iddia edilse de Svensson bir adım önde olarak değerlendiriliyor. Taylan Bulut’un Kocaeli ve Galatasaray sınavlarında 21 kişilik listeye giremediği biliniyor. Devre arası transfer döneminde Taylan Bulut’un gözden çıkarılacağı gelen iddialar arasında...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta gündem transfer! Zuriko Davitashvili için yeni plan
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#sergen yalçın
#jonas svensson
#Taylan Bulut
#Gökhan Sazdağı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.