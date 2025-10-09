Beşiktaş’ta 6 milyon euro endişesi! Sergen Yalçın geldi, yedek kulübesinden çıkamadı

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle kadroda yapılan değişiklikler gündemde. Yaz transfer döneminde Sergen Yalçın gelmeden önce yerli kalitesini artırmak amacıyla transferler yapılmıştı. Beşiktaş Schalke 04'ten tam 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Taylan Bulut’u kadrosuna katmıştı.

TAYLAN BULUT YEDEK KULÜBESİNDEN ÇIKAMADI

Siyah-beyazlı takıma katılan 19 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar toplamda 3 maçta 96 dakika oyunda kaldı. Gurbetçi yetenek Sergen Yalçın’ın kararları doğrultusunda ve sağ bek Gökhan Sazdağı’nın gelişiyle yedek kulübesine hapsoldu.

SVENSSON TERCİH EDİLEBİLİR

Gençlerbirliği maçında Gökhan Sazdağı, sarı kart cezası nedeniyle görev alamayacak. Teknik heyet o bölgede Jonas Svensson ile Taylan Bulut arasında tercih yapacak.

Gençlerbirliği maçında Taylan Bulut’un ilk 11’de olacağı iddia edilse de Svensson bir adım önde olarak değerlendiriliyor. Taylan Bulut’un Kocaeli ve Galatasaray sınavlarında 21 kişilik listeye giremediği biliniyor. Devre arası transfer döneminde Taylan Bulut’un gözden çıkarılacağı gelen iddialar arasında...