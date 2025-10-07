Beşiktaş'ta gündem transfer! Zuriko Davitashvili için yeni plan

Beşiktaş ocak ayı transfer dönemi için harekete geçti. Kanat bölgelerinde eksikliği olduğu belirtilen siyah-beyazlılar bu bölgeye takviye yapacak.

BEŞİKTAŞ KAPIYI BİR KEZ DAHA ÇALACAK

Serdal Adalı yönetimi, teknik direktörSergen Yalçın'ın gözdeleri arasında yer alan 24 yaşındaki sol kanat için Fransız kulübünün kapısını bir kez daha çalacak. Beşiktaş'ta transfer edilenJota Silva, Vaclav Cerny ve Cengiz Ünder'in gerçek mevkileri sağ kanat. Bu arada Yalçın'ın planları arasında yer almayan Milot Rashica ile Ocak'ta yolların ayrılması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların ara transferde en önemli hedeflerinden birinin Zuriko Davitashvili olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim yazın Gürcü yıldızı renklerine katmak için büyük uğraş vermiş, ancakFransa'da transfer dönemi kapandığı için Saint Etienne teklifi veto etmişti.

8 MAÇTA 8 GOLLÜK KATKI

Zuriko Davitashvili sezona fırtına gibi girdi. 8 maçın 6'sına ilk 11'de başlayan ve 4 gol, 4 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takımımız'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan Gürcistan maçında gol atmıştı.