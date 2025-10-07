Menü Kapat
14°
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'ta gündem transfer! Zuriko Davitashvili için yeni plan

Kanat bölgelerine takviye yapmak isteyen Beşiktaş ocak transfer dönemine odaklandı. Siyah-beyazlılar Saint Etienne forması giyen yıldız oyuncu Zuriko Davitashvili için yeniden harekete geçecek.

Beşiktaş'ta gündem transfer! Zuriko Davitashvili için yeni plan
ocak ayı dönemi için harekete geçti. Kanat bölgelerinde eksikliği olduğu belirtilen siyah-beyazlılar bu bölgeye takviye yapacak.

Beşiktaş'ta gündem transfer! Zuriko Davitashvili için yeni plan

BEŞİKTAŞ KAPIYI BİR KEZ DAHA ÇALACAK

Serdal Adalı yönetimi, teknik direktörSergen Yalçın'ın gözdeleri arasında yer alan 24 yaşındaki sol kanat için Fransız kulübünün kapısını bir kez daha çalacak. Beşiktaş'ta transfer edilenJota Silva, Vaclav Cerny ve Cengiz Ünder'in gerçek mevkileri sağ kanat. Bu arada Yalçın'ın planları arasında yer almayan Milot Rashica ile Ocak'ta yolların ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta gündem transfer! Zuriko Davitashvili için yeni plan

Siyah-beyazlıların ara transferde en önemli hedeflerinden birinin Zuriko Davitashvili olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim yazın Gürcü yıldızı renklerine katmak için büyük uğraş vermiş, ancakFransa'da transfer dönemi kapandığı için Saint Etienne teklifi veto etmişti.

Beşiktaş'ta gündem transfer! Zuriko Davitashvili için yeni plan

8 MAÇTA 8 GOLLÜK KATKI

Zuriko Davitashvili sezona fırtına gibi girdi. 8 maçın 6'sına ilk 11'de başlayan ve 4 gol, 4 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takımımız'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan Gürcistan maçında gol atmıştı.

