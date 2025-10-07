Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş sezon başında almıştı, yollarını ayırıyor! Devre arası için transfer iddiası

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinden alınan 1-1'lik sonucun yankıları sürüyor. Sergen Yalçın'ın kararı doğrultusunda yeni bir sol bek arayışı başlayabilir. Sezon başında alınan ve Galatasaray maçında son dakikalarda topu iyi kullanamayan David Jurasek'in performansı tartışılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş sezon başında almıştı, yollarını ayırıyor! Devre arası için transfer iddiası
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 10:01

Galatasaray derbisinde deplasmanda 1-1’lik beraberlik alan ’ta bazı futbolcuların performansı tepkilere neden oluyor. Yedek kulübesinin yetersiz görülmesi sonrası yönetim devre arası için transferde düğmeye basacak.

Beşiktaş sezon başında almıştı, yollarını ayırıyor! Devre arası için transfer iddiası

JURASEK’İN PERFORMANSI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Beşiktaş'ın sezon başındaBenfica'dan kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusuDavid Jurasekile ocak ayında yollar ayrılabilir. Takvim'in haberine göre, teknik direktörSergen Yalçın'ın 25 yaşındaki futbolcunun performansını yetersiz bulduğu ve bu görüşünü yönetimle paylaştığı öne sürüldü.

Beşiktaş sezon başında almıştı, yollarını ayırıyor! Devre arası için transfer iddiası

SOL BEK TRANSFERİ İDDİASI

Galatasarayderbisinde forma giyen Çek oyuncu, son dakikada hızlıca Galatasaray ceza sahasına girmiş ancak topu oyunda tutamamıştı. Bu pozisyon sonrasında 'ın yüzü düşmüştü. Milli ara sonrasıRıdvan Yılmaz, Jurasek'in formasını kapabilir. Beşiktaş'ın transferi için arayışlara başladığı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş sezon başında almıştı, yollarını ayırıyor! Devre arası için transfer iddiası
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Galatasaray 2-9 maçı gerçek mi?
Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a teşekkür
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#sol bek
#sergen yalçın
#Jurasek
#Galatasaray Derbi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.