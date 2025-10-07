Beşiktaş sezon başında almıştı, yollarını ayırıyor! Devre arası için transfer iddiası

Galatasaray derbisinde deplasmanda 1-1’lik beraberlik alan Beşiktaş’ta bazı futbolcuların performansı tepkilere neden oluyor. Yedek kulübesinin yetersiz görülmesi sonrası yönetim devre arası için transferde düğmeye basacak.

JURASEK’İN PERFORMANSI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Beşiktaş'ın sezon başındaBenfica'dan kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusuDavid Jurasekile ocak ayında yollar ayrılabilir. Takvim'in haberine göre, teknik direktörSergen Yalçın'ın 25 yaşındaki futbolcunun performansını yetersiz bulduğu ve bu görüşünü yönetimle paylaştığı öne sürüldü.

SOL BEK TRANSFERİ İDDİASI

Galatasarayderbisinde forma giyen Çek oyuncu, son dakikada hızlıca Galatasaray ceza sahasına girmiş ancak topu oyunda tutamamıştı. Bu pozisyon sonrasında Sergen Yalçın'ın yüzü düşmüştü. Milli ara sonrasıRıdvan Yılmaz, Jurasek'in formasını kapabilir. Beşiktaş'ın sol bek transferi için arayışlara başladığı da gelen haberler arasında.