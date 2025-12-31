Hırsızların büyük hayal kırıklığı! Gerçeği çok sonra öğrendiler

Hırsızlar, İspanya'nın Sevilla eyaletinde bulunan Paradas kasabasında bir kilise müzeyi hedef aldılar. Amaçları ünlü ressam El Greco'nun 'Tövbekar Meryem Magdalene' adlı eseri çalmaktı.

ABC'nin haberine göre, gece saatlerinde kiliseye yan kapıdan girdiler ve müze kısmına ulaştılar. Fakat orijinal tablo burada değildi, bunun yerine yan şapelde sergilenen ve maddi değeri olmayan replikasını çalarak olay yerinden ayrıldılar.

ORİJİNAL TABLO DEMİR PARMAKLIKLAR ARKASINDA

Tablonun replikasının çalınmasının ardından orijinal tablonun alarm sistemine sahip demir parmaklıklar arkasında korunduğu açıklandı.

Olayla ilgili soruşturmayı İspanya Ulusal Jandarma Birliği'nin yürüttüğü aktarıldı. Şu ana kadar herhangi bir gözaltı ya da tutuklama yapılmadığı bildirildi.

Bu arada orijinal bir El Greco tablosunun bir müzayede de 10 milyon euroya satıldığı biliniyor.