Obezite ile mücadele için 'şişmanlık hapishaneleri' ağı kurdular: Kurallar çok sert!

Çin, giderek artan obezite sorununu çözmek için ülke genelinde yeniden işlevlendirilmiş tesislerde ya da kampüslerde faaliyet gösteren, ticari ya da devlete bağlı kilo verme 'hapishaneleri' ağı kurdu.

ASKERİ TARZDA KAMPLAR

Bu 'şişman hapishaneleri'nden birine kayıt yaptıran bir kadın, içeride neler olup bittiğini anlattı. Moda diyetler ya da kişisel antrenörlerden fayda göremeyenlerin başvurdukları bu yeni tesislerde katı, askeri tarzda kamplar uygun seçenek haline geldi. Amaç, kontrollü diyetler, sürekli izleme ve her bireye özel olarak uyarlanmış disiplinli programlar aracılığıyla hem yetişkinlerde hem de çocuklarda önemli kilo kaybını teşvik etmek.

YÜKSEK TEMPODA BİRÇOK AKTİVİTE

Dailymail'in haberine göre, katılımcılardan, sıkı diyet planlarına uymaları, her gün koşu bandında yüksek tempoda koşmaları, boks antrenmanları ve yoğun kardiyo seanları gibi yorucu aktiviteler yapmaları bekleniyor.

Bu tesislerde 'vazgeçmek' ise bir seçenek değil. Tesis çelik kapılarını kapalı tutuyor ve bireylerin ayrılmasını zorlaştıran kurallar var.

ZORLU RUTİNİNİ ANLATTI

Çin'deki bir 'şişman hapishanesi'nde kalan Avustralyalı bir kadın, zorlu günlük rutinini paylaştı. 28 yaşındaki kadın, bin dolardan daha az bir ücret karşılığında 4 haftalık konaklamalı şekilde bir paket aldığını söyledi. 28 yaşındaki kadın, her gün dört saat egzersiz yaptığını ve haftada 19 derse katıldığını, her sabah grup aerobik dersiyle başladığını anlattı.

Sabahı ise öğleden sonra grup halinde yapılan HIIT dersleri ve ikinci bir aerobik seansı takip ediyor. Akşam, yüksek enerjili, flaş ışıkları eşliğinde müzikle senkronize bir şekilde pedal çevirdiği bir spin dersiyle program sona eriyor.

Antremanlar arasında verilen yemekler porsiyonlanıyor. Bir kahvaltıda tek dilim ekmek, doğranmış domates ve salatalık ile dört haşlanmış yumurta bulunur. Öğle yemeğinde ise haşlanmış ördek, lotus kökü, sotelenmiş sebzeler, çiğ havuç ve muz var.