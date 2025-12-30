Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İstihbarat belgeleri Beşar Esad dönemi ihanetlerini ortaya çıkardı: Beni eşim ihbar etmiş

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejiminden kalma binlerce sayfalık istihbarat belgeleri Wall Street Journal (WSJ) tarafından incelendi. Akrabalar, komşular hatta eşlerin birbirini nasıl ihbar ettiği ortaya çıktı.

İstihbarat belgeleri Beşar Esad dönemi ihanetlerini ortaya çıkardı: Beni eşim ihbar etmiş
30.12.2025
30.12.2025
saat ikonu 09:20

ABD basınından Wall Street Journal (WSJ), Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejiminden kalma binlerce sayfa istihbarat belgelerini inceledi. Haberde, insanların birbirlerini nasıl ihbar ettiği, hapis, işkence ve ölümle sonuçlanan eylemler anlatıldı.

İstihbarat belgeleri Beşar Esad dönemi ihanetlerini ortaya çıkardı: Beni eşim ihbar etmiş

KUZENİ İHBAR ETTİ!

Suriye'nin başkenti Şam'da görev yapan imam Abdü Haruf da bu kişilerden biriydi. 2020 yılının Temmuz ayında isyancılara yardım iddiasıyla tutuklanan Haruf, daha sonra bir daha hiç görülmedi. Cezaevinde ölen 60 yaşındaki Haruf'un cesedi de ailesine teslim edilmedi. İstihbarat belgeleri, Haruf'un kuzeninin ihbarıyla tutuklandığını gösteriyor. Eskiden isyancı olan Mahmud Haruf ise bu iddiayı reddediyor. Haruf, haftalarca işkence gördüğünü fakat isim vermediğini iddia ediyor. Abdü Haruf'un ailesi ise senelerdir onunla görüşmeyi tercih etmiyor.

Abdü Haruf'un en büyük oğlu Mahrus ise uzun zamandır şüphelendikleri akrabalarının ihanetinin belgelenmiş olması nedeniyle içinin rahat olduğunu söyledi. Mahrus, ''Artık biliyoruz. Bu kanıtı bekliyorduk. Babamın ölümünden o sorumlu. Babamın yanlış bir şey yapmadığından emin olmak beni rahatlattı.'' dedi.

İstihbarat belgeleri Beşar Esad dönemi ihanetlerini ortaya çıkardı: Beni eşim ihbar etmiş

''EŞİN TARAFINDAN ARKADAN BIÇAKLANMAK''

Firas el-Fakir isimli kişinin ise eşi tarafından ihanete uğradığı ortaya çıktı. Esad rejimine yönelik protestoları destekleyen ve reform için sanatçıların hazırladığı çağrı metnini imzalayan aktör, rejimin sert müdahalesiyle geri adım atmıştı. Devlet televizyonunda çalışmaya devam ederken eşi Hala ile yaptığı konuşmalarda ise rejimi eleştirmeye devam etmişti.

Hala, 2020 yılında boşanma talebinde bulundu ve para istedi. Eğer para talebi karşılanmazsa ise gizlice aldığı ses kayıtlarını göndereceğini söyledi. İstihbarat belgelerine göre ise bir kişi bu kayıtları polise gönderdi. Polisin ise Hala'dan talebi, ''boşanmayı ertele'' oldu.

İstihbarat çalışanları Firas el-Fakir'in ofisine geldiğinde ise en az 3 kere sorgulandı fakat tutuklanmadı. Hala'dan boşanan aktör, ''Sana aşık olan kişi tarafından, eşin tarafından arkadan bıçaklanmak, yaşanabilecek en zor şey.'' diyor.

İstihbarat belgeleri Beşar Esad dönemi ihanetlerini ortaya çıkardı: Beni eşim ihbar etmiş

İşkencelerden kurtulmayı başaranlar ve aileleri arasında, yakınlarının kendilerini zorla ya da gönüllü olarak ihbar ettiğini yeni öğrenenler de var. Bu durum, korku ve güvensizlikle birlikte intikam hissini de körüklüyor.

Yeni Suriye yönetimi bu suçların soruşturulacağını vaat etse de yapılması gereken işlerin çokluğu beklentileri zayıflatıyor. İç savaş sonrasında Esad rejiminin zorla kaybetme politikasına 160 bini aşkın kişinin kurban gittiği tahmin ediliyor.

#Dünya
