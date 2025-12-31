Termometreler çıldırdı: 2025 tarihe geçti, kayıtlara geçen en sıcak 3 yıldan biri oldu

İnsan kaynaklı iklim değişikliği küresel sıcaklıkları kritik bir seviyeye taşıdı. Bilim insanları, 2025 yılının kayıtlara geçen en sıcak üç yıldan biri olduğunu doğruladı. Avrupa merkezli World Weather Attribution araştırmacıları tarafından yayınlanan analizler, gezegenimizin ısınmaya devam ettiğini gözler önüne serdi.

Rapora göre 2025 yılı, tarihteki en sıcak üç seneden biri olarak kayıtlara geçti. Yapılan açıklamada, insan kaynaklı iklim değişikliğinin sıcaklıkları tehlikeli boyutlara ulaştırdığına dikkat çekildi.

1.5 DERECE SINIRI GERİDE KALDI

Paris Anlaşması ile belirlenen ve sanayi öncesi dönemlere kıyasla 1.5 santigrat derece sınırını ifade eden kritik eşik, ilk kez üç yıllık ortalama bazında geride bırakıldı. Bu durum, küresel ısınma mücadelesinde endişe verici bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Uzmanlara göre belirlenen sınırın altında kalmak, hayat kurtarmak ve dünya genelinde felaket boyutundaki çevresel yıkımları önlemek adına hayati önem taşıyor.