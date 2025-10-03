Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ederken yarın BJK GS derbisi oynanacak. Beşiktaş Galatasaray 2-9 maçı gerçek mi merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY 2-9 MAÇI GERÇEK Mİ?

Beşiktaş ile Galatasaray 30 Haziran 1940 tarihinde karşı karşıya gelmişti. Şeref Stadyumu'nda oynanan ve en farklı şekilde Galatasaray takımının 9-2 galibiyetiyle sonuçlanan 1939-1940 Millî Küme şampiyonası olarak tarihe geçti. İki takım arasında oynanan maçlardaki en farklı galibiyet ve en gollü maç rekoru kırıldı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasında oynanan 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'ndaki müsabakada Galatasaray rakibini 9-2'lik skorla yenmişti. Gündüz Kılıç, fileleri 5 kez havalandırarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi ünvanını yıllardır kimseye bırakmadı. Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, Adrian Ilie ve Milan Baros, bir maçta 3'er gol atma başarısı göstermişti.

GS BJK EN FARKLI GALİBİYET

1940 senesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. GS, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.