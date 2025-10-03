Beşiktaş Galatasaray maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Muhtemel ilk 11 kadrosu

Kategoriler
Süper Lig'de yarın Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen dev derbide hangi oyuncuların cezalı ve sakat olduğu da araştırılıyor.
Yarınki maça sarı-kırmızılı ekip, derbiye tam kadro çıkacak. Galatasaray'da eksik bulunmazken Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında çıkacak.
Beşiktaş'ta ise Demir Ege Tıknaz sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak.
Kocaelispor maçında omuzu çıkan Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacağı son antrenman sonrasındaki durumuna göre maç öncesinde belli olacak. Teknik direktörün şans vermesi durumunda yarın forma giyebilecek.