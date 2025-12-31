Menü Kapat
Yılın son anketi! 10 puan fark attı: Bir partiden sürpriz atak

Aralık 31, 2025 14:55
1
Yılın son anketi! 10 puan fark attı: Bir partiden sürpriz atak

Asal Araştırma’nın Aralık 2025’te yaptığı, “Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?” anketinin sonuçlarını paylaştı. Öte yandan GENAR araştırma şirketi de Aralık 2025 çalışmasını yayımladı. 

İşte her iki anket çalışmasından ortaya çıkan sonuçlar; adaylara ve partilere göre oy oranları...

 

2
Yılın son anketi! 10 puan fark attı: Bir partiden sürpriz atak

TÜRKİYE'Yİ KİM YÖNETSİN?

Asal Araştırma’nın Aralık 2025’te yaptığı, “Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?” anketinin sonuçları paylaşıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 24 ile liderlik tercihinde ilk sırada yer aldı.

 

3
Yılın son anketi! 10 puan fark attı: Bir partiden sürpriz atak

Erdoğan'ı, yüzde 14,4 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yüzde 12,0 ile İstanbul Büyükşehir Belediye’sine yönelik soruşturması kapsamında tutuklan Ekrem İmamoğlu takip ediyor.

 

 

4
Yılın son anketi! 10 puan fark attı: Bir partiden sürpriz atak

Araştırmada diğer isimlerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

Selahattin Demirtaş: Yüzde 6,2

Özgür Özel: Yüzde 4,6

Devlet Bahçeli: Yüzde 4,0

 

5
Yılın son anketi! 10 puan fark attı: Bir partiden sürpriz atak

Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 3,0

Ümit Özdağ: Yüzde 2,8

Fatih Erbakan: Yüzde 2,0

Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1,6

6
Yılın son anketi! 10 puan fark attı: Bir partiden sürpriz atak

Öte yandan yılın son anketi GENAR tarafından yayınlandı.

GENAR Türkiye Raporu'nun 2025 yılı sonuçlarına göre AK Parti ile CHP arasındaki fark 1,6 puan fark olduğu görüldü. 

 

7
Yılın son anketi! 10 puan fark attı: Bir partiden sürpriz atak

GENAR Başkanı İhsan Aktaş tarafından paylaşılan Aralık 2025 verilerine göre partilerin oy oranları şu şekilde:

• AK Parti: %33,7

• CHP: %32,1

 

 

8
Yılın son anketi! 10 puan fark attı: Bir partiden sürpriz atak

• DEM Parti: %9,6

• MHP: %7,8

• İYİ Parti: %5,0

 

 

9
Yılın son anketi! 10 puan fark attı: Bir partiden sürpriz atak

Geçen seçimlerde yer almayan Anahtar Parti'nin anketteki oy oranı dikkat çekti 

• Anahtar Parti: %3,5

• Zafer Partisi: %3,0

 

 

10
Yılın son anketi! 10 puan fark attı: Bir partiden sürpriz atak

• Yeniden Refah Partisi: %2,9

• TİP: %1,7

• Diğer: %0,7

