Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a teşekkür

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrasında Sergen Yalçın derbiyi değerlendirdi. Halihazırda 2 puan daha alabileceklerini belirten Yalçın, takımın planın dışına çıktığını anlattı.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN DERBİ YORUMU

"Galatasaray taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Rahmetli kardeşimle ilgili pankart açtılar. Çok duygulandım. İnsanlık her şeyden daha önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık 3 puandan daha önemli. Oyuncularda eskiden gelen bazı alışkanlıklar var. Devre arasında hiç böyle bir şey konuşmadık, geriye yaslanma gibi bir niyetimiz yoktu. Bunlar otomatik gelişiyor. Sorunları bazen takım içeride çözer. Böyle bir alışkanlık var, bunu gidereceğiz. Galatasaray'ın neler yapabileceğini iyi planladık. Maç başında doğru oynadık, golü de bulduk. Kırmızı pozisyonu sonrası daha iyi de olabilirdi. Oyunculara topu tutmamız gerektiğini anlattık. 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Böyle maçlarda böyle hatalar yaparsanız kalenizde gol görürsünüz. Net pozisyonlarımız var, Rafa'nın pozisyonu var. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 2 puan kaybederek ayrılıyoruz. Üzgünüz."