Futbol
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a teşekkür

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Sergen Yalçın'dan açıklamalar geldi. Genç hoca, vefat eden kardeşi için pankart açan Galatasaray tribünlerine teşekkür etti.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a teşekkür
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 23:10

- derbisi sonrasında derbiyi değerlendirdi. Halihazırda 2 puan daha alabileceklerini belirten Yalçın, takımın planın dışına çıktığını anlattı.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a teşekkür

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN DERBİ YORUMU

"Galatasaray taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Rahmetli kardeşimle ilgili pankart açtılar. Çok duygulandım. İnsanlık her şeyden daha önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık 3 puandan daha önemli. Oyuncularda eskiden gelen bazı alışkanlıklar var. Devre arasında hiç böyle bir şey konuşmadık, geriye yaslanma gibi bir niyetimiz yoktu. Bunlar otomatik gelişiyor. Sorunları bazen takım içeride çözer. Böyle bir alışkanlık var, bunu gidereceğiz. Galatasaray'ın neler yapabileceğini iyi planladık. Maç başında doğru oynadık, golü de bulduk. Kırmızı pozisyonu sonrası daha iyi de olabilirdi. Oyunculara topu tutmamız gerektiğini anlattık. 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Böyle maçlarda böyle hatalar yaparsanız kalenizde gol görürsünüz. Net pozisyonlarımız var, Rafa'nın pozisyonu var. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 2 puan kaybederek ayrılıyoruz. Üzgünüz."

Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a teşekkür

Sıkça Sorulan Sorular

SERGEN YALÇIN'IN HEDEFİ NEYDİ?
Beşiktaş teknik direktörü, Galatasaray'ı deplasmanda yenmek ve aradaki puan farkını azaltmak istiyordu.
